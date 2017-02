Com viamonense no elenco, São José sagra-se campeão na Bolívia

O São José vem mostrando nos últimos anos ser um dos clubes que mais formam e revelam jogadores no Rio Grande do Sul. No início desse ano o Zequinha, como popularmente é chamado, sagrou-se campeão da 22ª edição do Mundialito Tahuichi Paz y Unidad, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A campanha teve três vitórias, três empates e apenas uma derrota, é São José é o primeiro time brasileiro a conquistar esse título, uma marca muito importante para o clube.

O elenco campeão teve a participação de um viamonense, o atleta Philippe Corrêa, que teve logo em sua primeira viagem internacional a conquista do Mundialito, realizado na Bolívia, “Chegando lá percebi que a competição era algo muito maior do que eu imaginava, logo no primeiro dia já fomos para um canal de TV da Bolívia, fomos muito bem recepcionados”, relata o jogador.

O São José enfrentou clubes como Dallas dos Estados Unidos, Academia Tahuichi e Florida da Bolívia, LDU do Equador e o Millionarios da Colômbia.

O título veio após o empate em 2 a 2 diante do Millionarios, da Colômbia, um dos favoritos do da competição. Antes, a equipe comandada por Rodrigo Santos da Silva havia vencido a LDU, do Equador, por 1 a 0. Resultados paralelos deram a chance de o São José conquistar o título inédito para o clube apenas com um empate.

Atualmente o maior campeão da competição é o Academia Tahuichi, com oito conquistas. E foram justamente eles que os meninos do Zequinha enfrentaram e venceram nas quartas de final e avançaram à semifinal. O Real Madrid foi campeão da primeira edição, em 1996. As seleções da Colômbia, Uruguai, Paraguai, Costa Rica também conquistaram a competição, assim como o Atlas, do México, o Danúbio e o Nacional, ambos do Uruguai.