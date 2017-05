Conferência do Rotary Clube: Empreendedorismo e Sustentabilidade

O Rotary Clube Viamão foi o anfitrião do evento, que reuniu mais de 500 rotarianos dos clubes vinculados ao Distrito titular da Conferência.

No último final de semana, dias 5, 6 e 7, ocorreu em Viamão a 59ª Conferência do Distrito 4670 de Rotary Clube Internacional, tendo como local o Vila Ventura Ecoresort. A Conferência levou como tema principal o “Empreendedorismo e Sustentabilidade”. O Rotary Clube Viamão foi o anfitrião do evento, que reuniu mais de 500 rotarianos dos clubes vinculados ao Distrito titular da Conferência. Da programação constaram reuniões, palestras, visitas e atividades festivas de confraternização, com autoridades e visitantes convidados.

O presidente do Rotary Clube Viamão, José Alceu Carvalho, deixou registrado em suas palavras: “Sentimo-nos presenteados por termos o privilégio de sermos o anfitrião desta Conferência. Estamos felizes e entusiasmados ao receber a todos os companheiros rotarianos, convidados e autoridades, mostrando Viamão como a terra da diversidade de paisagens e ecossistemas, turismo rural e especiarias, com recursos naturais e pronto para receber ideias e projetos ligados ao empreendedorismo, com respeito às questões ambientais e sustentáveis. Nosso trabalho é de inteira dedicação visando o bem-estar de todos os participantes que prestigiam o evento. Com certeza, nossa Conferência leva a marca da excelência”.

O Coordenador Geral da 59ª Conferência Distrital, Osvaldo Ramos Sayago, disse: “Estamos honrados com a incumbência dos trabalhos de coordenação da Conferência a qual tem como tema o Empreendedorismo e a Sustentabilidade. O Rotary Internacional se associa à preocupação de incentivar o empreendedorismo e de resgatar atividades empresariais voltadas ao desenvolvimento de potencialidades de trabalho de pessoas nas diversas regiões, como aqui em Viamão que é a terra de oportunidades”.

O Governador do Distrito 4670 de Rotary Clube, Ingo Oscar Seitz, falou a respeito da Conferência: “Esta Conferência do Empreendedorismo e Sustentabilidade é inspirada pelo tema Rotary a Serviço da Comunidade e tem sua ambientação justamente organizada pela parceria do Rotary Viamão e do Vila Ventura, que abrem os braços para receber a família Rotária para dias maravilhosos em meio à natureza, num ambiente de intenso companheirismo, descontração, troca de experiências, aprendizado e motivação para empreender com mais sucesso e competência dentro de um novo tempo”.

Vindo de São Paulo, o Diretor Internacional de Rotary, José Antônio Figueiredo Antiório, representante do presidente do Rotary Clube Internacional John Germ, falou à reportagem do CR: “O movimento rotário é engrandecido todos os anos e o seu ponto alto é a Conferência Distrital. Ela motiva a todos para as causas que abraçamos cujo objetivo maior é dignificar a humanidade. Os companheiros, com inspiração, renovam os seus propósitos sublimando o ideal rotário que é o Dar de Si sem Pensar em Si. O Distrito 4670 faz parte de aglomerado de constelações que brilham no universo rotário e, nesta oportunidade, reúne os rotarianos, familiares, convidados, jovens, amigos e autoridades para dignificar os homens éticos e amigos do bem”.

O Prefeito Municipal de Viamão André Pacheco assim se manifestou: Ficamos imensamente honrados e agradecidos pela escolha do nosso município para sediar esta Conferência Distrital. Damos nossas boas-vindas aos participantes, seus familiares e amigos. O Empreendedorismo e Sustentabilidade foi a temática escolhida para sensibilizar a Conferência. O poder público é o indutor do empreendedorismo facilitando os serviços que levam aos empreendedores a oportunidade de abrir espaço no mercado de trabalho e o crescimento do setor econômico. Esta Conferência dá a oportunidade para compartilhar conhecimentos e reforçar as ideias de Rotary em busca de um mundo melhor para todos”.

Na abertura da Conferência, esteve palestrando a Senadora Ana Amélia Lemos. Ela saudou aos rotarianos e a todos que estavam presentes, dizendo que o potencial do empreendedor gaúcho ainda encontra alguns obstáculos, mas que podem e devem ser vencidos. “Enxergo o empreendedorismo de nosso Estado com destaque na agropecuária e que considero modelo para o mundo. Os empreendedores gaúchos têm demonstrado sua capacidade e o Estado deve criar condições para o seu desenvolvimento. Num ambiente difícil o empreendedor precisa estar motivado”.