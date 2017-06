Conta de água vai aumentar 4,17%

As agências que regulam os serviços de saneamento no Estado homologaram os reajustes tarifários da Corsan, que passarão a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Os índices são calculados anualmente com base em uma cesta de indicadores para o setor de saneamento e visam assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia, necessário para a manutenção dos sistemas de água e esgoto. A nova tabela tarifária, que incidirá sobre a totalidade das faturas de serviços praticados pela Corsan, estará disponível no site (www.corsan.com.br) e nos escritórios locais da Companhia. Em Viamão, o índice será de 4,17%.

Segundo a Corsam foram mais de R$ 535 milhões investidos em obras para tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no período de 2015 a 2017. Somente em água foram investidos R$ 277,6 milhões, e em esgoto R$ 257,9 milhões, beneficiando os municípios atendidos pela Companhia. Neste período, foram implantados 582,6 km de redes de água e 231,1 km de redes de esgoto.