Copa Paulo Brito deu o seu pontapé inicial

No sábado, 18, começou no Ginásio Pedralli a 1ª Copa Paulo Brito, organizada por Pedralli Torneios e Zidane Mídia. A primeira rodada teve quatro grandes jogos e com boa presença de público. A primeira edição do torneio conta com grandes premiações e jogos todos os sábados

Confira os resultados:

União da Vila 7 x 8 SER Ajax Futsal

Atlético Cobreloa 4 x 2 Mônaco Futsal

Malta F.C. 3 x 4 América Futsal

Goleadores Primaz 3 x 5 Bebeu deu nisso

Paulo Brito foi narrador da RBS TV, Rede Globo, SporTV e Premiere. Além disso, apresentava um programa diário na Rádio Farroupilha, também do Grupo RBS. Transferiu-se para a Rede Bandeirantes em 2016, onde permanece até hoje.

Saiba mais:

2ª Rodada da Copa Paulo Brito

Local: Ginásio Pedralli

Endereço: Rua Margareth, nº58, Viamão

Início: 25 de março

Horário: 20h