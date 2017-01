Corsan apresenta plano de investimentos em saneamento para o município de Viamão

Cobertura completa do esgotamento sanitário em Viamão até 2027.

Na quarta-feira, 25, o diretor-presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Flávio Ferreira Presser, apresentou, ao prefeito de Viamão, André Pacheco, o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação de serviços de esgotamento sanitários que vai beneficiar nove municípios da região metropolitana, entre eles a cidade de Viamão. Com esta parceria, a expectativa da cobertura da coleta e tratamento de esgoto no município atinja 87,3% num prazo de 11 anos – atualmente, Viamão conta apenas com 1% de esgoto tratado. Conforme o diretor-presidente, ainda nesse ano, com a entrada em operação da Estação de Tratamento de Esgoto e as obras que estão em andamento, o índice deve ir para 22%, chegando a 47% até 2021. Com as obras da PPP, em 2027 a cidade deve alcançar a universalização, uma realidade impensável se fossem consideradas obras apenas com recursos da tarifa.

Presser destacou que investimentos em saneamento geram diversos benefícios para a população, como o aumento da renda, mais saúde e qualidade de vida, valorização imobiliária e maior produtividade no trabalho. Conforme o prefeito André, uma comissão interna vai analisar os detalhes do projeto que precisa tratar de alterações no contrato da Corsan, no que diz respeito ao Fundo de Gestão Compartilhada. Já ficou agendada uma nova reunião para a semana que vem com esse grupo de trabalho. “Viamão precisa muito dessa infraestrutura, no que pudermos contribuir para agilizar o alcance desses serviços para nossa população, seremos parceiros”, destacou o prefeito.

Viamão terá Estação de Tratamento de Água

A licitação que prevê a construção de uma Estação de Tratamento de Água em território viamonense deve ser aberta ainda neste primeiro semestre. A Estação será construída no distrito de Itapuã, conforme prevê as metas a curto prazo do novo contrato de concessão para o fornecimento de água e serviços de saneamento, assinado em 2015. Presser explicou que a nova estação prevê a captação de águas do Lago Guaíba e tratamento e reservatório de água em território viamonense. Com isso, o sistema de abastecimento será ampliado e terá maior garantia, já que vai evitar o desabastecimento tanto pelo racionamento da água, quanto pelas chuvas. Conforme o novo contrato, a Estação deve estar operando em Viamão até janeiro de 2020.

Saiba mais sobre o esgotamento sanitário na Região Metropolitana

A Região Metropolitana é a área de maior concentração populacional do Estado, demandando maior planejamento e infraestrutura urbana. Os investimentos no esgotamento sanitário da região irão contribuir para recuperação dos rios Gravataí e dos Sinos, que apresentam situação ambiental bastante delicada. Conforme dados da Corsan, serão necessários R$ 15 bilhões para universalizar o atendimento com esgotamento sanitário nas cidades da Região Metropolitana, se a opção for redes de coleta de esgotos sanitários por separador absoluto. Os investimentos, muitos já em andamento, utilizam recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal e próprios da empresa, enquanto se buscam novos financiamentos federais, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e parcerias público-privadas em nove cidades da Região Metropolitana. A Corsan busca a Parceria Público-Privada no modelo de concessão administrativa, quando os serviços são prestados à Companhia e não têm relação direta com os usuários, garantindo a manutenção pública da prestação dos serviços. Além de Viamão, serão contemplados pelo projeto as cidades de Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba e Eldorado do Sul.