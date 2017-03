Cortejo cultural invade as ruas de Viamão

Literatura, poesia, música, dança, fotografia, circo, teatro. As mais diversas manifestações artísticas e culturais estiveram reunidas no Centro de Viamão durante a 2ª edição do Cortejo Cultural, no sábado, 25 de março. Os grupos percorreram toda a extensão das avenidas Américo Vespúcio Cabral e Coronel Marcos de Andrade, em direção à Praça Júlio de Castilhos. Por onde passavam, interagiam com moradores e comerciantes que, também, participaram da festa.

Após o cortejo, artistas e a população, na Praça, celebraram a cultura com apresentações de grupos de música, dança, teatro, entre outras expressões artísticas que se revezaram em apresentações que encantaram o público na praça lotada. O evento contou ainda com o projeto “troca-troca” de livros da Secretaria de Cultura e uma exposição fotográfica sobre os 275 anos de Viamão, do Departamento de Turismo da Prefeitura. Conforme a organização do evento, cerca de 500 pessoas estiveram presentes no encontro.

A organização do evento foi dos grupos ‘Experimental de Teatro’, ‘Leva Eu’ e ‘Espaço de Arte Viandantes’, com apoio da Prefeitura de Viamão, através das Secretarias de Cultura, Educação, Transporte e Manutenção de Frota e Desenvolvimento Econômico, Indústria Comércio e Turismo. Também participaram do evento: Balady Centro de Dança; Trama Arte Cia de Dança; Grupo Tambor Falante; CTG Setembrina dos Farrapos; Grupo Sem Nome, Só Teatro; Toque de Comadre (Centro de Estudos Budistas); Tom Silveira e Vini Fontoura; Marco Binatti; Escola Setembrina; e Viamama.

A atividade foi uma celebração à arte em homenagem ao Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, celebrado em 27 de março. O evento também comemorou os 15 anos da Rádio Santa Isabel, que fez a transmissão de todo evento; dos 103 anos da Escola Setembrina; e dos nove anos do Espaço Viandantes.