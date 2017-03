Neste domingo, dia 26 de março, o Crematório Saint Hilaire completa 10 anos de atividades em Viamão. O empreendimento do Grupo Cortel está localizado em uma área de 15 hectares junto ao cemitério de mesmo nome. O espaço conta com Bosque In Memoriam – santuário ecológico que abriga árvores centenárias, lago e fontes em meio à natureza. Disponibiliza 11 capelas e oferece, além dos serviços funerários tradicionais, ciclo de palestras de apoio aos enlutados, missas mensais abertas à comunidade e serviços especiais personalizados.

Segundo Rafael Azevedo, Diretor de Mercado e Negócios do Grupo Cortel, “a proposta da implantação de um cemitério parque em Viamão no ano de 2005 foi ambiciosa para a época. Dois anos depois, graças à ótima receptividade do empreendimento junto à comunidade local, o crematório foi entregue ao público, ampliando os serviços disponibilizados aos moradores da região e zona leste de Porto Alegre”.

Desde a sua inauguração, em 2007, o Saint Hilaire já realizou cerca de 4.000 cremações.