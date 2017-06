CREntrevista – “O trabalho que desenvolvemos na CEASA é de nível nacional. Viamão tem um papel fundamental neste processo.”

O Jornal Correio Rural retoma nesta edição uma tradição: as entrevistas exclusivas. Todas as terças-feiras um convidado especial vai contar suas histórias de vida e repercutir os assuntos do momento. O nosso primeiro entrevistado é o diretor técnico operacional da CEASA/RS, o viamonense Ailton dos Santos Machado. Na entrevista ele fala sobre sua trajetória profissional e política, os desafios dentro da CEASA e comenta sobre reportagens envolvendo sua candidatura de 2014 a deputado estadual. Ailton também conta um pouco sobre as participações que fará nas edições do CR, falando sobre agricultura, resíduos de agrotóxicos nos hortigranjeiros, a importância de Viamão no setor para o estado, quando e porque os preços sobem ou baixam e as “pérolas do tatu”, entre outros assuntos.

CR: AILTON, CONTE UM POUCO SOBRE A SUA TRAJETÓRIA.

DA LAVOURA ATÉ A DIRETORIA DE UMA IMPORTANTE EMPRESA ESTATAL, COMO TUDO COMEÇOU?

Em primeiro lugar gostaria de agradecer o espaço no principal e mais tradicional jornal da cidade. A responsabilidade é muito grande, mas não tenho do que reclamar. Fiquei órfão de pai aos quatro anos, nossa mãe era agricultora, analfabeta e ficou com 7 filhos para criar. Passamos todo tipo de dificuldades, porém não nos faltou educação e exemplo de valores, ela foi uma heroína. Aos oito anos comecei a trabalhar, aos nove fui produzir verduras no Passo do Fiúza. Em 1986, comecei a vender minha produção na CEASA/RS e, em poucos anos, já era o principal líder de milhares de produtores do RS.

Fui presidente da Associação dos Produtores por dez anos, sendo no mesmo período membro titular do Conselho de Administração da CEASA/RS. Por conta disso, com muita exposição na grande mídia estadual, fui convidado em 2010 pela governadora Yeda Crusius para assumir a presidência da CEASA. Foi uma escolha técnica, pois na época eu não tinha filiação partidária. Somente em 2011 me filiei ao Partido Progressista (PP). Concorri a vereador em 2012 e fiz 887 votos. Acho que foi bom, pois não era do meio e durante a campanha continuei à frente da minha produção, não pude me dedicar inteiramente.

CR: E FOI ESTA BOA EXPERIÊNCIA QUE O QUE A CONCORRER A

DEPUTADO ESTADUAL EM 2014?

Mesmo com pouco tempo na vida política, já na primeira convenção do meu partido em Viamão, fiquei de vice-presidente. Houve o pedido para concorrer a deputado, vindo principalmente dos meus companheiros de classe e da Executiva Estadual do PP. Como eu não tinha recursos, um amigo me apresentou ao deputado federal Jerônimo Goergen, que em visita à minha casa acertou a chamada “dobradinha”. Com isso recebi a ajuda financeira que necessitava para encarar a campanha. Fiz votos em 149 municípios, totalizando 5.587.

CR: AÍ VEIO A DIRETORIA DA CEASA EM 2015?

Exatamente, fui indicado pela Executiva Estadual do PP para o cargo, chancelando o pedido de todas as entidades representativas da CEASA ao governador do Estado, José Ivo Sartori.

CR: RECENTEMENTE O JORNAL ZERO HORA PUBLICOU UMA REPORTAGEM SOBRE O FATO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO DEPUTADO JERÔNIMO E PELO PP À SUA CAMPANHA DE 2014 SEREM ORIGINÁRIOS DA EMPRESA JBS. O SENHOR RECEBEU DINHEIRO DESTA EMPRESA?

Na minha prestação de contas, aprovada pela Justiça Eleitoral, constam como doadores o deputado Jerônimo Goergen, a Executiva Estadual do PP, além dos meus recursos próprios. Nunca questioneir a origem do dinheiro repassado para a minha conta de campanha, nem caberia perguntar, pois em 2014 não havia nada contra esta empresa, que inclusive tinha como seus principais garotos propaganda grandes celebridades da Rede Globo. Cabe salientar que em 2014 as doações de empresas eram previstas por lei. E ressalto novamente: a empresa não doou nada direto para a minha candidatura, mas sim para o deputado Jerônimo e para o PP Estadual, que então fizeram o repasse para a minha conta de campanha.

Só fiquei sabendo dessa origem pelo repórter da RBS, Humberto Trezzi, que me ligou dando esta informação e me questionando sobre o fato. O mesmo repórter, entretanto, declara que não há nada de errado na minha prestação. Por quê então apenas a título de curiosidade associar meu nome a esta empresa envolvida neste mar de corrupção?

Coincidentemente este repórter era o chefe da equipe das reportagens sobre resíduos de agrotóxicos na CEASA, e que encontraram em mim alguém preparado para enfrentá-los e, apesar da enorme desigualdade de tempo, consegui provar para a população gaúcha que não há riscos em consumir os produtos da CEASA. Minha defesa foi respaldada pela ANVISA a única autoridade no assunto do país.

Também me informaram que na mídia local teve uma pequena repercussão, numa coluna em que o autor, convenientemente, se esconde por trás de um pseudônimo, alimentando intrigas sem mostrar o rosto. Certamente este colunista está a mando de outras pessoas interessadas em me atingir politicamente. Não devo satisfação a eles, mas em respeito às poucas pessoas que possam ter lido este jornal, digo que o ataque sistemático à todas as lideranças que ameaçam a condição do vereador Nadim dentro do PP é uma prática comum, num pensamento arcaico, interesseiro e medíocre. O partido não pode ser feudo de ninguém.

Tenho muito orgulho dos 5.887 votos que consegui com o fruto de trabalho honesto, concorrendo contra adversários que gastaram mais de R$ 400 mil. Em 2016 optei por não concorrer a vereador pois estava e estou comprometido com um trabalho de nível nacional dentro da CEASA/RS.

CR: QUAIS OS PLANOS ENTÃO DENTRO DA POLÍTICA? CANDIDATO A DEPUTADO NOVAMENTE?

Estou vivendo um grande momento na minha vida política e profissional. Nas três convenções municipais que participei integrei a Executiva. Sou membro titular do Diretório Estadual do PP e delegado, além de diretor de uma importante estatal. Isto incomoda alguns incapazes que sequer sabem entender números, que não conseguiram romper a barreira da falta de ética, acusando membros do próprio partido por meio de recados. É a velha história da “língua grande e cérebro pequeno”. O futuro a Deus pertence, quero continuar meu trabalho na CEASA/RS e analisar junto às pessoas de bem do meu partido qual o melhor caminho.

CR: E A PARTICIPAÇÃO NO CORREIO RURAL?

Viamão tem uma importância enorme para o setor de hortaliças do estado e muita gente não sabe deste papel. Além disso, estamos desenvolvendo um projeto inédito que vai resultar num seminários estadual, do qual Viamão será protagonista. As histórias da lavoura e o trabalho de gabinete farão parte deste misto de série de reportagens e coluna que passarei a escrever. Quem sabe isso vira um livro?

A coluna terá o nome “O Pacificador” e a origem deste termo será explicada já na primeira reportagem.