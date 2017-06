(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

DE VOLTA PARA O FUTURO====

No feriado de quinta-feira rebusquei os recortes das crônicas que escrevo há anos no CR. Vejam, em 1968 montei um texto que levou este título: “5 dias, 5 meses, em Viamão no ano 2000”. Leiam o que escrevi:

“No ano 2000 d.C. em Viamão, poderão ocorrer fatos que colocarão esta cidade no topo de todas as manchetes nacionais e internacionais. Pois então vejamos algumas das possibilidades dos fatos, em 5 dias de 5 meses daquele ano, daqui há 32 anos e poucos dias mais.

Dia 15 de janeiro, numa tarde ensolarada de verão, cruza o primeiro navio dando por inaugurado o canal que liga o mar a Porto Alegre, diretamente, passando por Viamão.

Dia 24 de fevereiro inicia-se o mês internacional do turismo, instituído com a inauguração do Turist Hotel, às margens do Lago Tarumã.

Dia 18 de julho instala-se na Estância Grande o primeiro terminal petrolífero eletrônico, com a utilização da abandonada mina de carvão lá existente.

Dia 2 de setembro realizam-se os desfiles inaugurais dos Jogos Panamericanos no Estádio Olímpico da cidade, recém inaugurado, com capacidade para 150 mil espectadores, na Estalagem.

Dia 19 de novembro, encontro de presidentes das nações no sentido da paz nuclear. O Papa estará presente.”

Bah! Já estamos em 2017 e você, leitor, lembra se aconteceu alguma coisa dessas lá no ano 2000? Não, claro que não!

Que eu lembre, agora, e que um deputado veio aqui e disse que traria o metrô de superfície eu ligaria Cidreira a capital passando por Viamão onde teríamos uma moderna estação. Ah! Hotel nós ganhamos. O Vila Ventura é uma realidade e o turismo ganhou um certo realce por aqui. A Estância Grande continua uma localidade de área rural, com preservação ambiental e que acolhe a Fazenda Quinta da Estância. Enquanto isso, o estádio do Tamoio continua lá recebendo jogos e mais jogos. Quando não chove, né? Mas, a cada dois anos temos movimentação política, mas as autoridades máximas de nos visitam são deputados que prometem até viadutos.

Então, aquele meu texto de 1968, tentando adivinhar um futuro lisonjeiro para a nossa Santa Terrinha, não passou de um exercício de ficção onde apenas um item alcançou raspão.

Como será Viamão no ano 3000? Você, leitor, faria uma previsão?

ROMÂNTICO, NEM TANTO

Lembro-me bem. Era uma noite quente. Estava recostado na guarda da cama quando ela chegou de mansinho sem me avisar. Não tive nem tempo de sentir sua presença. Nem sabe o que senti. Foi um misto de raiva e mal-estar. Naquele vazio tentei tocar no seu corpo, acolher suas frágeis curvas entre as mãos e apertar-lhe até o último gemido. Mas de repente você foi embora. Nunca mais voltou. Mas um dia voltarás, com certeza, e prometo agarrar-te e, num gesto brusco, sem que ao menos percebas, vou te estraçalhar entre os meus dedos… MALDITA PULGA!…

PRESÍDIOS (3)

Sem dúvida, o assunto que tomou conta com maior veemência junto a comunidade, foi o anúncio da construção de um presídio estadual aqui em Viamão. Desde muito antes da confirmação, quando ainda se referia a cogitação apenas, os comentários a respeito mostravam correntes favoráveis e contrárias a tal instalação. Fato consumado, conforme as entrevistas realizadas pela imprensa com as lideranças administrativas do Estado e do Município, dando detalhes do projeto, cresceu a exposição de opiniões sobre a conveniência ou não da casa carcerária no município. Os diálogos acalorados se fizeram ouvir, inclusive no plenário do Legislativo onde chegou ao ensejo de debate. O CR noticiou no dia seguinte ao anúncio e, a partir daí, nossa redação passou a receber mensagens, em todos os níveis, com as pessoas dando opinião do porquê de aceitação ou desagrado.

Há quem interrogue por que em Viamão se há outros locais com maior espaço desabitado. De fato, há outros municípios com maior área disponível, digamos aceitável, mas um dos fatores de escolha do território viamonense prende-se à condição que ocupa o nosso município com relação ao número de cidadãos condenados (segundo levantamentos chega a mais de l.000) e que cumprem pena nos presídios da capital e de outras cidades. Entra aí o aspecto logístico de mobilidade, ou seja, Viamão é um município de fácil acesso e de diversas outras alternativas de entrada e saída. É bom não esquecer que sempre houve presídios na nossa cidade, bem no centro urbano, e que foram extintos no final da década de 1960. A realidade, com relação à época, é bem outra. Se cresceu a zona urbana em igual dimensão cresceram, igualmente, os crimes, os roubos, as agressões praticados e que resultaram em número maior de condenados.

Várias mensagens dizem não condenar a construção de presídio, mas garantem que o município ganharia mais com a instalação de indústrias. Sem qualquer contestação, até abraçamos esta opinião, mas acontece que a fixação de indústrias não está a cargo dos governos. A iniciativa de escolha cabe aos empresários, empreendedores industriais. Viamão tem áreas de acolhimento a indústrias, locais de fácil acesso e de boa mobilidade. Já faz um tempo e muitas prósperas empresas estão ali instaladas. É certo que muitas fecharam, mas talvez por um errado gerenciamento e nunca por estar implantada em Viamão. Aliás, desde 2013 o município tem se destacado como a “Terra das Oportunidades”, uma campanha de boa divulgação lançada pelo governo municipal de então e que ainda permanece viva na atual gestão governamental.

O que precisa alcançar um cuidado maior, na implantação do presídio, e que é unanimidade nas opiniões a favor e contra, diz respeito ao entorno do prédio prisional. Será imperioso o controle das ocupações de áreas que ocorrerem ali naquela zona das Águas Belas. Com certeza (e isso ocorre em todos os locais onde há presídios) as famílias, parentes próximos (nada contra), mais comparsas, interessados e outros elementos (contraventores) reivindicarão terrenos e casas para estarem pertos de seus entes presidiários.

No mais, resta aguardar, pois o término da construção não se dará de hoje para amanhã. E até lá, muitas opiniões poderão ser trocadas, o que levará a uma boa administração do presídio.