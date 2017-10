Decisão do Handebol Infantil Masculino Masculino dos 20º JIMV

Quem pensa que os meninos gostam só do futebol está enganado, pois nesta semana, alunos da rede decidiram a Final do Handebol Infantil Masculino dos 20º JIMV. A decisão foi disputada nesta segunda-feira, dia 16 de Outubro, no Ginásio Municipal de Cultura e contou com a participação de 10 escolas na categoria dos alunos nascidos nos anos de 2002 e 2003.

A campeã do Handebol Infantil foi a EMEF Araçá, já a vice-campeã foi a EMEF Paulo Freire e conquistando a terceira posição foi a EMEF Luciana de Abreu.