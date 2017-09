(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

DEMONSTRANDO QUE POSSO ===

Posso permanecer imóvel frente a uma serpente, pronta para dar seu bote, ficando paralisado e, assim, esperar que ela não me localize e desista de seu ataque indo embora. Posso tentar fugir, correr para longe, e evitar o ataque, correndo o risco de que a cobra salte e suas presas venenosas me atinjam. Também posso usar minha mente, lentamente, com movimentos imperceptíveis, pegar um pedaço de pau com o qual eu possa prender e imobilizar o ofídio contra o chão, pois se sabe que esses animais são indefesos, de poucos recursos, e podemos dominá-los com inteligência e ações bem concatenadas, sem que seja necessário matá-los.

O exemplo acima serve para muitas situações que vivenciamos, nas quais a demonstração de que podemos agir de forma adequada está em fazer o melhor pensado, enfrentar o medo e nos deixar dominar pela razão, sem permitir que venhamos a agir de forma equivocada e desmedida para enfrentar os riscos desta vida.

O mesmo vale para as infinitas vezes em que fraquejamos. Ficamos indecisos e sem ação, não por saber que assim evitaremos o pior, mas sim paralisados pelo temor de errar, pela insegurança do equívoco que poderá ser irreversível e com consequências imprevisíveis.

Ter a mente voltada para a certeza de que podemos e fazer com que isso seja demonstrado para nós mesmos é essencial, buscando reforçar a vontade, proteger o espírito e fazer nossas preces de forma muito intensa, mas sempre sabendo qual a melhor forma de enfrentar as serpentes que nos surpreendem no caminho, sem medo ou vontade de destruí-las mas, sim, sabendo enfrentá-las, imobilizá-las e demonstrar como somos capazes de reagir com inteligência e muito equilíbrio.