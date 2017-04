Depois da pavimentação, Câncio Gomes recebe arborização

Nos dias 30 e 31 de março, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizaram a arborização da rua Câncio Gomes, no bairro Tarumã. A rua recebeu pavimentação de 376 metros de PAVs, através de uma emenda federal. Os passeios públicos também foram efetuados, com espaço para plantio de árvores e arbustos, além de meios-fios e rede pluvial.

Foram plantadas 40 mudas nativas, sendo elas das seguintes espécies: Caliandra-rosa (Calliandra brevipes), Goiaba-serrana (Acca sellowiana) Ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Pata-de-vaca (Bauhinia forficata), Pitangueira (Eugenia uniflora) e Quaresmeira (Tibouchina sellowiana). De acordo com o biólogo Fábio Mendes, foi realizado um levantamento prévio para identificação das mudas a serem plantadas no passeio público da via. “A escolha da muda é fundamental no processo de plantio para evitarmos futuros problemas. Se errarmos na escolha da árvore, ela prejudicará o passeio público, rede elétrica, tubulação de água pluvial e cloacal”, ressalta Mendes.

Morador há 35 anos, Roberto Antônio Verher, fala que a rua está maravilhosa. “Nem se compara ao que era antes da pavimentação. Um sonho realizado!” Mendes ressalta que para que as plantas se desenvolvam, foi solicitado aos moradores que adotem as mudas em frente às suas residências, regando periodicamente.