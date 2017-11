Deputado João Derly visita prefeito e alenta emenda em favor Ginásio de Esportes

O deputado federal João Derly esteve na manhã desta segunda-feira (13/11) em Viamão, visitando o prefeito em exercício, Valdir Jorge Elias (Russinho). O deputado veio conferir onde foi aplicado uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 300 mil, que foi aplicada no Centro de Especialidades, localizado na avenida Senador Salgado Filho, 5.412, São Lucas, parada 44.

Derly aproveitou a ocasião para visitar o Centro Municipal de Cultura e Esporte e anunciar que fará uma emenda de R$ 500 mil destinada à reforma geral do ginásio de esportes. O prefeito em exercício agradeceu o olhar diferenciado que o deputado tem por Viamão. “Somos um município que vem se destacando no esporte educacional e é no ginásio de esportes que acontecem diversas oficinas e campeonatos”, expressa Russinho.