Dia 12 começa a feira do peixe em dois locais

A feira é voltada para comercialização do pescado da região

A tradicional Feira do Peixe, promovida pela Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de abril. A Feira acontece em dois locais: no Centro, na Praça Cônego Bernardo Machado, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição; e na Santa Isabel, na Praça Santa Isabel, na avenida Liberdade. Nos dias 12 e 13, o horário de funcionamento será das 08 às 23h, e dia 14, das 08 às 12h.

A feira é voltada para comercialização do pescado da região (peixes inteiros e filés de tainha, bagre, corvina, viola, entre outros). Além de peixes, o consumidor também poderá comprar temperos, verduras, legumes, chocolates, vinhos, sucos, bolachas, geleias, pães e artesanatos indígenas. A Feira vai contar com a presença dos produtores da Cooperativa Mista Campos de Viamão (Comcav) e artesãos da Feira da Economia Solidária de Viamão.

A Feira do Peixe é realizada como forma de movimentar a economia local, valorizar os produtores de Viamão, fomentar a prática de piscicultura e a produção de frutas e verduras no município. A 21ª edição da Feira do Peixe é uma realização da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo.