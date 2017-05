Dia Internacional dos Museus com “Cultura na Escola”

O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, como um momento especial para a comunidade mundial dos museus. Neste dia, os museus participantes interpretam um tema relacionado às instituições culturais. Em Viamão, é desenvolvido o projeto “Cultura na Escola”, fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Cultura. Consiste na visita guiada de uma escola ao Departamento de Memória Cultural, localizada junto ao Centro Municipal de Cultura e Esporte, visita ao museu e a pontos históricos e turísticos do Município. “Mais do que isso, é a história de Viamão passada para a nova geração”, comenta Valmor Andrade Neves.

“Saber por que é e onde estão localizados os marcos do município, a importância das bicas, a importância política e cultural da cidade, bem como sua colonização, para que essa memória não se perca, é resgatar a nossa identidade, e a identidade cultural de uma comunidade, para o próprio benefício, resgatando também o seu sentido de pertencimento”, expressa o historiador e o coordenador do projeto, pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Francisco Bittencourt.

Visita

A primeira parada é no centro Municipal de Cultura, no bairroTarumã, onde os estudantes visitam a Galeria dos Ex-Prefeitos e conhecem um pouco mais sobre a política viamonense e o tempo de mandato. Depois, conhecem a memória do município, com ilustrações e objetos do século passado, como a primeira central telefônica do município, tijolos e telhas feitas por escravos, o projetor cinematográfico manual, e a lança utilizada na revolução farroupilha, entre outros.

Num segundo momento o grupo de alunos desenvolve uma atividade de reconhecimento dos bens históricos. Fontes, trincheiras casarios, a igreja matriz, praça e o lago Tarumã fazem parte do tour desenvolvido para as escolas.

A primeira instituição municipal a desenvolver suas atividades de reconhecimento e pertencimento em 2017 foi a Escola Apolinário Alves dos Santos (Águas Claras), que chegou ao Centro Municipal de Cultura no dia 18 de abril. O professor Alex, morador da região das Águas Claras e conhecedor da história do município, fala aos alunos sobre fatos históricos e pitorescos, bem como sobre a oportunidade em conhecer objetos e documentos que descrevem um Viamão antigo.