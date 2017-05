(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>

DIZENDO NÃO ===

Vivemos momentos de tensão e muita incerteza. Dias que a história haverá de registrar como os piores dentro de uma existência democrática de um País. Porém, são também os momentos fundamentais para a consolidação de uma democracia incipiente em uma Nação que está próxima de comemorar 30 anos ininterruptos deste regime e que promove a maior limpeza que já se teve notícia na história de todo o mundo, parando de varrer a sujeira para debaixo do tapete e não poupando ninguém que tenha agido com desonestidade ou dolosamente contra o povo.

Este é o momento mais importante de dizer NÃO, a tudo o que possa significar retrocesso, à volta a tempos obscuros nos quais a vontade de poucos dominava, enquanto todo o resto silenciava pela força e pela imposição do medo. Vamos dizer não também à impunidade que não mais parece ter condições de existir nestes tempos de higiene moral, no qual temos todos sob a mira da Justiça e sendo levados para prisões e sem qualquer dó recebem a devida punição.

Muitos dizem que estamos mal e que deveria haver algum movimento mais radical de tomada de poder pela força e assim moralizar. Esqueça isso! O poder conquistado pela força foi o que nos levou para o mar de corrupção que vivemos há mais de 50 anos e que não se modifica, pois no momento em que as instituições começam a se sobrepor aos desígnios do radicalismo, sempre recaímos no erro de voltar no tempo e procurar uma solução milagrosa, algo que possa trazer ao Brasil uma normalidade e que, na verdade, leva ao silêncio e à asfixia das liberdades individuais.

Temos de comemorar o tempo que estamos vivendo, onde Instituições mais fortes são capazes de criar o novo, no qual ladrões e patifes estão correndo para salvar sua pele e definindo seu futuro de morte política. Outros ruins ainda hão de surgir, mas os bons devem proliferar cada vez mais e criar o Brasil que queremos.

Saúdo os dias de hoje e digo NÃO ao retrocesso.