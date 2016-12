(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES-MÉDICO)>>>

DÚVIDAS PASSADAS ===

Ao atingirmos algumas metas estamos fazendo com que se concretize um desejo ou que seja obtido sucesso de nossas empreitadas. Assim sendo realizamos algo, mas ao chegar no ponto específico é que vamos saber se obtivemos êxito ou algum tipo de perda ou ruptura. O alcançar algo ocorre em detrimento de situações que temos de abandonar para que seja possível viver o novo momento. As perdas parecem ser inevitáveis. Deixamos de ser o que éramos e passamos a viver o que vivíamos, outra realidade.

Nesta escrita de viver, ao preenchermos um novo verso, estamos apagando algo que estava presente e que fez parte de alguns de nossos maiores desejos, mas é importante saber que o recomeço e a realização ocorre ao apagarmos algo, ao desfazermo-nos, ou quando simplesmente o que existia não tem maior sentido. A proposta de ir adiante, perseguir o amanhã, é intrínseca de todos nós que somos seres racionais e com esta capacidade. Por isso é que sempre se impõe avaliar muito sobre o que estamos findando e saber encerrar de forma adequada um capítulo ao iniciarmos o próximo.

As maiores realizações não são de conquistas materiais. As verdadeiras e concretas são as que nos trazem a verdade sobre nosso sentido de vida, quando realizamos as coisas afetivas e temos o crescimento espiritual sem causar danos e perdas, mas apenas dando sequência ao que estamos escolhendo como nossos maiores desejos e vontades.

Infinitas dúvidas de meu viver passado hoje não fazem a menor diferença, pois tenho os meus caminhos atuais a definir e que eles sejam de afirmação e não de negação e perda.

O desapego é uma prática a ser aprendida no dia a dia.