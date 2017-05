Eduardo Godoy toma posse para mais dois anos à frente do Tamoio

Com o salão “Itamar Carvalho” lotado na noite chuvosa do sábado, dia 27 tomou posse para seu segundo mandato á frente do Tamoio Futebol Clube, para o biênio 2017/2018, o advogado Eduardo Godoy. Também compõem a nominata o vice-presidente Ial de Souza Jr, o tesoureiro Alberto Rachele e os diretores de patrimônio Fernando Prates e administrativo Julio Bianchi.

Os novos uniformes do clube foram também atrações da noite, com direito a desfile de atletas das equipes infantil e juvenil. A partida da equipe sub-17 contra o XV de Novembro, válida pelo Campeonato Estadual Juvenil foi adiada devido às fortes chuvas da semana.