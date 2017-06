Em Campo Bom, Tamoio perde no último minuto para o 15 de Novembro

Foto: Pablo Nunes – A equipe sub-17 do Tamoio foi até a cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, na tarde do feriado de Corpus Christi, quinta-feira, e voltou com uma derrota amarga. No último minuto o 15 de Novembro local fez o gol da vitória por 3 x 2, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho Juvenil.



A primeira etapa terminou com a vitória parcial do time da casa por 2 x 1, o gol viamonense foi marcado por Pablo. O Tamoio não esmoreceu e foi à luta, buscando o empate, com gol de Alvair. Porém, no último minuto o 15 garantiu os três pontos.

O Tamoio foi a campo com Igor Almeida; Knevitz, Cocão, Victor, Lima, Nicolas Silva, João Vitor, Léo Lemos, Igor Gaúcho, Pablo e Leo Pirillo. Entraram Nader, Alvair e Ricardinho.

Com o resultado, o Tamoio caiu para a última colocação do Grupo D, com 6 pontos, mas está apenas 1 ponto atrás do vice-líder Guarany.

A equipe volta à campo já no domingo, dia 18, às 15hs, no estádio Vieirão, em Gravataí, contra o Cruzeiro. Faltando quatro jogos para o final da primera fase, os três pontos são fundamentais para continuar sonhando com a classificação.

CAMPANHA DO TAMOIO

1ª rodada – dia 07 de maio

Tamoio 2 x 3 Real Sport (Capão da Canoa)

2ª rodada – dia 17 de maio

Guarany (Camaquã) 1 x 0 Tamoio

3ª rodada – dia 21 de maio

Tamoio 2 x 0 Cruzeiro

4ª rodada – dia 07 de junho

Tamoio 0 x 2 15 de Novembro (Campo Bom)

5ª rodada – dia 03 de junho

Novo Horizonte (Esteio) 0 x 1 Tamoio

6ª rodada – dia 15 de junho

15 de Novembro (Campo Bom) 3 x 2 Tamoio

Classificação Grupo D

1º Real Sport – 10 pontos – 6 jogos

2º Guarany – 7 pontos – 4 jogos

3º 15 de Novembro – 7 pontos – 5 jogos

4º Cruzeiro – 7 pontos – 5 jogos

5º Novo Horizonte – 6 pontos – 4 jogos

6º Tamoio – 6 pontos – 6 jogos

Próxima partida

n 7ª rodada – dia 18 de junho – Estádio Antônio Vieira Ramos – Gravataí – Cruzeiro x Tamoio