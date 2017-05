(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS,JORNALISTA)>>>>

EM SANTO ANTÔNIO===

Faleceu Manoel Antomar da Rocha. Ou simplesmente Antomar, o “Sabugo”, para quem conviveu com a sua amizade e o seu companheirismo por um bom tempo na área do futebol viamonense. E quando uma pessoa assim parte para a eternidade, vem à memória momentos de tempos passados. Rememoro uma passagem com o Sabugo contando um fato ocorrido lá no distante 1961.

Naquela época os clubes do futebol amador tinham duas equipes: o primeiro e o segundo quadros. Como fossem titulares e aspirantes. O Tamoio não era diferente. O segundo quadro do Tamoio, que ficou invicto durante um ano, era formado por guris, uma rapaziada de 17, 18 e 19 anos. Eu era o goleiro deste time. O Sabugo volta e meia entrava neste time formando uma dupla de veteranos com o Moacir Jacques que, digamos, servia para dar experiência aos jovens afoitos craques. Num determinado domingo o Tamoio foi a Santo Antônio da Patrulha para uma partida contra o poderoso Jaú. Na viagem, Antônio Menezes estava levando um jovem, desconhecido do grupo, que se habilitava a ser goleiro. O segundo quadro entrou em campo e em 20 minutos já fazia 3×0 no Jaú. Uma lavagem. No intervalo foi solicitado que eu ficasse no banco para que fosse testado o novo goleiro. Em 15 minutos do segundo tempo o Jaú empatou: 3×3. Vi quando Sabugo, junto com o Juca Gatino, saiu das arquibancadas furioso gritando: Quem mandou tu sair do gol? Volta lá, entra no lugar daquele frangueiro!. Ele pressionou Menezes e eu retomei a posição. O jogo terminou 3×3.

Ficou na memória este gesto de confiança. Que descanses em paz Manoel Antomar “Sabugo” da Rocha!

CIDADE DOS ÍNDIOS

Quem transita pelo centro da cidade, observa a presença diário de índias com filhos pequenos nas calçadas, procurando vender enfeites e ornamentos frutos de suas confecções manuais. Nada contra o trabalho, mas cabe uma contradição ao uso das crianças para angariar trocadinhos. Já falei neste assunto aqui na coluna.

Na terça-feira, porém, chamou a atenção o grande volume de índias e, principalmente, de crianças. Ao invés de dois “pontos de comércio” na Cel. Marcos, havia em torno de cinco. Índias jovens e idosas e, num dos pontos, até um índio adulto fazia plantão. Mas a quantidade de crianças ficava em torno de dez, de diversas idades, que corriam de um lado para o outro e, pior, atravessavam a avenida sem cuidado algum.

Na oportunidade, chamei a atenção de um vereador que encontrei na esquina da caixa d´água. Ele me assegurou que vai fazer um manifesto junto às autoridades municipais. Não para acabar com o comércio das indígenas, mas para dar uma atenção especial a cuidados para com as crianças.

TRÂNSITO DURO

A distância de Porto Alegre a São Jerônimo é de 70 Km. Na terça-feira saí daquela cidade às 17h40min rumo à capital. Chovia e o movimento era intenso na BR 290. Quando entrei na capital, na ponte do Guaíba, o relógio marcava 18h40min. Foram 70 Km em uma hora.

De Porto Alegre a Viamão a distância é de 23 Km. Pois naquele dia, encerrando a viagem, cheguei em nossa cidade às 20 horas. Ou seja, da capital até Viamão rodei 1 hora e 20 minutos. Lógico, este meu deslocamento não é usual. Fico imaginando, então, a paciência que devem ter as pessoas que trabalham na capital. Diariamente elas precisam fazer este trajeto de 23 Km pela manhã e à tardinha. Aquelas pessoas que usam os ônibus também devem sofrer as agruras do tráfego intenso.

ANALFABETOS

A equipe do Inter está sendo matriculada numa escola de ensino fundamental. Os jogadores precisam reaprender a ler. Eles esqueceram o alfabeto: A, B, C…

REFORMA TRABALHISTA

Em meio a todos os envolvimentos tumultuosos que sacodem o Brasil, e principalmente sua capital, Brasília, desdobram-se as questões relativas à reforma trabalhista. É agenda do Congresso Nacional que também têm tumulto nas suas duas casas legislativas.

O projeto de reforma, apesar de tratar de um número bastante limitado de questões, traz polêmicas que exigem solução acordada, grande debate e cuidadoso processo negocial no legislativo. O texto mexe na organização e no financiamento sindical, altera o processo de negociação, confere novos poderes aos instrumentos que celebram os acordos, cria outras atribuições para a justiça do trabalho, dá força de quitação a novos atores, reconfigura inúmeros direitos trabalhistas e procura oferecer garantias a inúmeras práticas empresariais que são combatidas pelo movimento sindical e rejeitadas pelos trabalhadores.

Em funcionamento há mais de sete décadas, baseado na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o sistema de relações de trabalho brasileiro já passou por diversas atualizações. Em alguns momentos, negociações foram interrompidas e desvalorizadas, em outros, retomadas e fortalecidas; conflitos foram resolvidos provisoriamente e, às vezes, de maneira precária. O sistema sindical brasileiro consegue proteger boa parte da força de trabalho, mas grande contingente permanece sem proteção. Há ainda muito para ser alterado para proteger a todos no mundo do trabalho.

Qualquer mudança, no entanto, deve ser antecedida de amplo debate entre trabalhadores e empregadores, com participação dos poderes. A construção de qualquer proposta tem que ser feita em espaço de negociação, com o desenho completo de todos os elementos do sistema de relações de trabalho, a fim de configurar um projeto que enfrente e supere os problemas identificados. É preciso que fique bem claro que o entendimento é um requerimento essencial e condição necessária para o sucesso das mudanças. Isso somente será possível se o processo de mudança for resultado de efetivo espaço de negociação.

No momento há uma busca de regulação, mas ampliam-se os conflitos, aumentam a insegurança e travam-se as relações. Na produção, reduzem a produtividade. No desenvolvimento do país, traz retrocessos. É urgente dar outro rumo nesse processo, a fim de evitar riscos de aumento de conflitos e travarão ainda mais o desenvolvimento do país. No momento o projeto é formiga que se transformou em elefante.