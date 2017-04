Emater apresenta relatório anual das atividades ao prefeito André Pacheco

Na tarde de desta segunda-feira (27), o prefeito André Pacheco recebeu em seu Gabinete, a equipe do escritório da Emater/RS-Ascar de Viamão, que apresentou as ações de assistência técnica e extensão rural realizadas em 2016. Durante o encontro, além da entrega ao prefeito de uma cópia do relatório anual das atividades, também foi apresentado o planejamento das ações referente a 2017, em especial ao fomento da Bacia Leiteira, Agroindústria e projetos socioassistenciais de inclusão social e de produção – ações que serão desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Entre os grupos assistidos pela Emater em 2016 estão: assentados, quilombolas, indígenas, pescadores, pecuaristas e agricultores familiares, entre outros. Já as principais ações realizadas foram atividades ligadas à produção leiteira, fruticultura, olericultura, pesca artesanal, suinocultura, cooperativismo, conservação do solo, segurança e soberania alimentar, gestão ambiental, apicultura, agroindústria, entre outras.

Na oportunidade, o prefeito foi convidado para participar do evento municipal de encerramento da Chamada Pública do Leite, que acontecerá no dia 30 de março, na Costa do Oveiro. A Chamada Pública do Leite é um programa que tem o objetivo de intensificar e qualificar os serviços de assistência técnica e ações com os agricultores familiares que praticam a atividade leiteira. O Programa foi desenvolvido nos últimos três anos com 75 famílias produtores de leite de Viamão.

O prefeito André Pacheco agradeceu o trabalho da Emater, que há anos busca fortalecer a agricultura familiar em Viamão e melhorar a qualidade de vida das famílias do meio rural – parte importante do município. Também participaram da reunião, o secretário municipal da Agricultura e Abastecimento (Seagri), Carlos Remi Pacheco, e a diretora-geral da Seagri, Nayara Martelli.