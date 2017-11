A EMEF Luciana de Abreu venceu a final do Basquete Mirim Feminino dos 20º JMV, que aconteceu na última quarta-feira, dia 22, no Ginásio Municipal. A modalidade contou com a participação de quatro escolas, com alunos de12 e 13 anos. A EMEF Celina Westphalen Weissheimer foi vice-campeã da competição, e a EMEF São Jorge ficou em terceiro lugar.