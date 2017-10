EMEF Luciana de Abreu vence a Final do Futebol de Campo Juvenil Feminino

Nesta terça-feira, dia 17 de Outubro, no Campo do Tamoio Futebol clube, ocorreu a Final do Futebol de Campo Juvenil Feminino dos 20º JIMV. Esta modalidade contou com a participação de 05 escolas, para a categoria dos alunos nascidos nos anos de 2000 e 2001. A EMEF Luciana de Abreu fez bonito em campo, conquistando o primeiro lugar no campeonato. A vice-liderança foi conquistada pelas alunas da EMEF Caic e o terceiro lugar foi para a EMEF Alberto Pasqualini, que mostrou garra em campo.