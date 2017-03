Encontro de V8 agita o Racha Tarumã na sexta-feira

Evento do Autódromo de Tarumã terá ainda o clássico Show das Cadeiras Elétricas

O Autódromo de Tarumã recebe os apaixonados por velocidade e por motores V8 no seu próximo Racha Tarumã, na sexta-feira (10/03). A disputa promete ser acirrada na pista, enquanto nos boxes, cada piloto capricha no visual dos potentes e charmosos veículos. O mais rápido da noite ganha troféu e premiação em dinheiro. A atração extra fica por conta do Show das Cadeiras Elétricas, com a dupla de pilotos Márcio Pimentel e Valter Marquetti. A pista estará liberada para todos os carros inscritos.

O Racha Tarumã conta com completa estrutura de segurança e há mais de uma década é o local certo para os rachas. O objetivo do evento é proporcionar que jovens acelerem com segurança evitando acidentes. O valor do ingresso é R$ 20,00 e pode ser adquirido nas bilheterias do Autódromo. Outras informações podem ser obtidas no site www.rachataruma.com.br ou pelo telefone (51) 3485 1510.

Serviço:

Encontro de V8 no Racha Tarumã

Local: Autódromo de Tarumã, em Viamão

Data: Sexta-feira, dia 10 de março

Ingresso: R$ 20,00