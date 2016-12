(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

ENSINANDO O PAPAI NOEL === Com satisfação, minha esposa e eu seguidamente reunimos toda a família em almoços aos domingos. Num desses últimos encontros familiares, agora neste mês de dezembro, no bate-papo normal e natural veio o assunto Natal. Óbvio. Estamos bem em cima da data.

Conversa vai, conversa vem, ficamos sabendo que o nosso neto mais novo, o Rafael, de 3 anos, havia estado em conversa com um Papai Noel num shopping em Porto Alegre. Puxei conversa com ele. Assim:

- O Papai Noel conversou contigo e disse ô, ô, ô, ô, ô…

Rafael olhou-me e respondeu:

- Não. Ele não fez ô, ô, ô, ô, ô…

Depois de um breve silêncio de admiração, ele completou:

- Ele precisa aprender a fazer ô, ô, ô, ô, ô…

Então a conversa virou gargalhadas. Afinal, toda vez que se fala em Papai Noel a repetição daquelas vogais é infalível. Os áudios das propagandas em rádio, TV e carros de som, que falam do Natal e têm a voz do “bom velhinho”, nos trazem aos ouvidos os ô, ô, ô, ô, ô…

Nesta semana, o neto Rafael esteve novamente num shopping e conversou com “outro” Papai Noel. Ele me confidenciou que este também não fizera o tradicional palavreado das vogais. Com certeza esqueceu, ou não é de seu costume e, talvez, até nem esteja na sua “programação” natalina deste 2016.

Por outro lado, caminhando pelas calçadas das ruas de nossa cidade, este ano não tão lotadas, temos a oportunidade de ouvir uma variedade de ritmos musicais. Do sertanejo ao rock, mas nesta época as músicas natalinas são as que mais enfeitam os ares viamonenses. Na porta de cada estabelecimento comercial tem um alto-falante (caixa de som) a todo vapor.

Na frente da Loja Ida, do Lirinho, tem um Papai Noel que toca várias músicas num saxofone. É uma atração. A criançada (e até os adultos) param para ver o ouvir. Um dia desses um guri, perfilado, ouvia o som daquele Papai Noel músico. Perguntei-lhe se estava esperando pelo ô, ô, ô, ô, ô…

- Não, tio! Esse aí tem um sax. Faz fu, furu, fu, fu…

Nas mesmas calçadas da Coronel Marcos estão sentadas as índias. Mães, filhas e netinhos. Ficam ali da manhã à noite. No sol e na chuva, no calor e no frio. Os menores são ali mesmo amamentados e os maiores ficam por ali pedindo isso e aquilo. As roupas são poucas e a poeira muita no vai e vem das pessoas arrastando os pés no cimento.

Uma senhora para ao ver a índia trocando fraldas num bebê, equilibrando-o sobre pedaços de pano estendido no chão duro. Estava ventando. Ela, admirada diz:

- Esses índios aqui jogados, na poeira, na sujeira, mal alimentados. Será que resistem algum tempo?

Outra senhora que passava, ao ouvir a pergunta admirativa, respondeu de forma mais dura e realista:

- Garanto à senhora que eles não têm gripe e nem pneumonia. É o ritmo de vida deles. Deus os protege…

Mensagem – - – Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade.

Feliz Natal!

Buracos – - -Vai terminar um ano e iniciar outro. E ali, na entrada da av. João Fernando Krahe, permanece uma cratera no asfalto dificultando o trânsito. Já faz um tempo.

Enquanto isso, moradores e usuários da rua Flodoaldo de Souza Feijó, na Tarumã, quem desce para o Ipê, reclamam que a calçada está afundando na frente do número 889. Já pediram providências em setembro e até agora, necas.