(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

ERS 040>>>>

Vivenciei a concretização da ERS 040. Tenho até uma foto posando junto a uma pedra, ali nas imediações do Texacão, quando as máquinas estavam rasgando o Sítio São José. Isso lá em 1969.

Mais tarde, em 1984, fui morar a margem da ERS 040, no Condomínio Condado de Bragança. Ali fiquei por 24 anos. Até 2008. Neste período acompanhei alargamentos, sinalizações e o trabalho de medição de quatro empresas que, segundo os técnicos que lá estiveram em épocas diferentes, serviriam para a duplicação da estrada e a construção de um viaduto ali na intersecção com a 118. 24 anos. As estacas devem estar lá, ainda, mas cobertas pelo asfalto do acostamento.

Assisti, também, muitos acidentes, atropelamentos e muita tranqueira, principalmente no período de praias. Em vista do que, sou um daqueles que enalteceram a colocação do sistema de semáforos, com várias sinaleiras naquele perigoso trecho. Esta ação veio acabar com os acidentes. Afinal, o viaduto ficou só no papel e só no papo dos políticos que a cada eleição, ao longo dos 24 anos, faziam discurso que eram eles os pais da ideia.

Ouço as rádios da capital nos finais de semana. É um berreiro dizendo que a tranqueira é um absurdo, que atrapalha a vida dos coitadinhos dos veranistas, que não podem perder tempo no trânsito, senão o mar vai embora, né?…

Pois quero que as sinaleiras continuem até a construção do viaduto. Aliás, aviso de antemão: quando começarem a obras do viaduto, de verdade, a tranqueira vai ser maior, podem crer. E aí, que tipo de berro será dado?….

TRÂNSITO

Ao ganharem asfalto, as ruas Dr. Luiz Rossetti e Jorge Calil Flores tiveram o tráfego de veículos aumentado consideravelmente. São artérias que dão alternativas boas para encurtamento de distâncias para quem acessa o centro da cidade e as rodovias ERS 040 e 118. Além, é lógico, de servirem a bairros densamente povoados.

As referidas artérias, porém, são estreitas e possibilitam estacionamento numa das mãos, principalmente a Luiz Rossetti. Então, quem trafega por lá é preciso ter a máxima atenção. Outro detalhe é o cruzamento destas duas ruas com a rua Alcebíades Azeredo dos Santos, no Sítio São José. Ali, nos últimos dois meses, já ocorreram acidentes de certa monta e necessária se faz uma sinalização e, quem sabe, até, a colocação de sinaleiras.

LIXO

Na avenida Bento Gonçalves, quase na esquina com a rua Francisco Carvalho da Cunha, na sinaleira, ao lado da faixa de pedestres, há um contêiner de recolhimento de lixo cuja tampa está sempre aberta, quebrada.

O acúmulo de lixo, ou mesmo quando está vazia, expele um cheiro (fedor) e acumula um mosqueiro insuportáveis, notadamente neste dias de calor intenso.

A fiscalização da Prefa tem que dar uma olhada por lá.

ANIVERSÁRIO

Moradores, e demais circundantes do Krahe, já estão preparando uma festa para comemorar o aniversário daquela cratera que se instalou na entrada da avenida João Fernando Krahe.

HOMENAGEM

Amizades – a maioria – se constroem ao longo do tempo entre as pessoas e, muitas vezes, embaladas pela constante integração de famílias. Uma das tantas amizades que tenho é com a família Ávila da Silva nas figuras do Antoninho e do Genito. Este, lamentavelmente, falecido na véspera do Natal de 2016. Genito foi, também, um grande colaborador do CR cm seus escritos em crônicas marcantes. Pois, nesta semana, o Antoninho me entregou uma carta que escreveu em homenagem ao seu irmão e liberou para que eu a publicasse. Junto-me à homenagem e a transcrevo, agora, nesta coluna:

“Viamão perdeu um viamonense ilustre e um grande advogado. Eu perdi um grande irmão que só me deu alegria nessa vida. Eu, como irmão mais velho, ajudei na sua formação acadêmica. Em 1962, na condição de assessor e amigo do Presidente João Goulart, consegui com ele uma nomeação para o Genito no cargo de Fiscal do Instituto dos Marítimos e ele, pelo seu valor, fez carreira no INSS. Estudou e, com minha insistência, se formou em Direito com muito sacrifício. Foi grande profissional, advogou em Viamão, teve grandes vitórias na profissão. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, fui cassado pela Revolução e numa das minhas vindas ao Sul, num memorável almoço do dr. Fernando Malheiros, em Guaíba, almoço esse oferecido a membros do judiciário (Juízes e Promotores), tive uma alegria muito grande quando apresentado a um grupo de magistrados, pelo dono da casa, me identifiquei como Antônio Ávila, e três juízes, simultaneamente, me perguntaram se o dr. Genito Ávila era meu parente. Confirmei que era meu irmão e os juízes, que já haviam jurisdicionado na comarca de Viamão, afirmaram que o dr. Genito era o advogado que melhor peticionava, com arrazoados claros e bem fundamentados, que era um prazer despachar os processos. Em outra viagem a Viamão, visitando meus pais, fui informado pelos amigos que me deram outra alegria: contaram que o Genito legalizou todas pendências dos moradores da Lomba da Tarumã, conseguindo escriturar os imóveis, ainda no governo do Prefeito Pedro Antonio. Obrigado, meu irmão! Que descanse em paz!” (Antônio Ávila da Silva)

O SISTEMA PENITENCIÁRIO

O desarranjo, por que não dizer barbárie, no sistema penitenciário do país ocorrido neste mês, quando rebeliões deixaram o número de 130 mortos, além da constatação de novos motins nos presídios, têm gerado enorme apreensão na população com diversas consequências, relacionadas ao aumento da violência e o fortalecimento das atividades do crime organizado.

Para o advogado, especialista em Direito e Processo Penal e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), Rogério Cury, um dos impulsionadores do caos que acomete o sistema carcerário no Brasil é também, além de outras coisas, a não observância da Lei que estabelece as diretrizes da Execução Penal. É um problema que se arrasta há anos. Não houve preocupação com o cumprimento do exposto na lei, transformando o sistema prisional em um estado de coisas inconstitucionais, fato reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal.

É necessário um maior acompanhamento do Estado para sanar falhas na execução e nos procedimentos de ressocialização do condenado e a sua integração à sociedade. O problema não está na falta de legislação, mas sim no efetivo cumprimento da norma constitucional vigente, pois os direitos são violados quando some a dignidade do ser humano encurralado num sistema prisional falido e com alto índice de reincidência.

A oportunidade, então, é para que o Estado faça uma avaliação para saber onde está a falha de não cumprimento fiel da lei.