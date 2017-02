Escola Sesc Viamão de educação infantil tem vagas gratuitas

As aulas na Escola Sesc de Educação Infantil em Viamão iniciam no próximo dia 13 de fevereiro. Ainda restam vagas gratuitas para crianças de 5 anos, nascidas entre 1º de abril de 2011 a 31 de março de 2012. Para se candidatar é necessário ter renda familiar de até três salários mínimos. Os interessados devem comparecer ao Sesc Viamão (Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao e na página www.facebook.com/sescviamao.

O trabalho da Escola Sesc de Educação Infantil busca desenvolver a curiosidade, a criatividade, o senso crítico, a autonomia e as vivências em grupo. Por meio de diversas atividades, a criança desenvolve seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. O Sistema Fecomércio-RS/ Sesc oferece toda a infraestrutura para fazer a criança sujeito ativo de seu processo de conhecimento. Os Sesquinhos possuem a Certificação de Qualidade NBR ISO 9001:2008.