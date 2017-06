Esforço conjunto para Hospital Veterinário entrar em funcionamento

O secretário de Meio Ambiente de Viamão, Gilberto Fraga, esteve reunido com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre, Maurício Fernandes da Silva, e com as promotoras de Justiça Ana Maria Moreira Marchesan, de Porto Alegre, e Anelise Stifelman, de Viamão, para tratarem sobre a Unidade de Medicina Veterinária – Hospital Veterinário Vitória. O encontro aconteceu dia 30 de maio.

O processo de licenciamento ambiental encontra-se em análise pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Viamão e, para liberação da licença de operação, é necessário que sejam anexadas ao processo adequações na estação de tratamento de esgoto. O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre comprometeu-se em providenciar as complementações necessárias para que seja autorizado o funcionamento do hospital veterinário, o mais breve possível.Também ficou encaminhado que os municípios de Viamão e Porto Alegre realizarão uma parceria para viabilizar atendimentos de animais domésticos da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, de ambos os municípios.

O Hospital está localizado no município de Viamão e estará preparado para realizar procedimentos de baixa e média complexidade, tendo como estrutura blocos cirúrgicos, consultórios, UTI, banco de sangue, farmácia, ambulatório e sala de recuperação.