EMEF Araçá é Tetra Campeã do JIMV

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Araçá é a Tetra Campeã do JIMV Voleibol Infantil Masculino, ficando em primeiro lugar na etapa 28ª CRE dos JERGS e em 3º lugar na etapa Regional JERGS, na cidade de Tramandaí.

Basquete Mirim Masculino

A EMEF Luciana de Abreu venceu a final do Basquete Mirim Masculino dos 20º JIMV, que aconteceu na quarta-feira, dia 8, no Ginásio Municipal. A EMEF Celina Westphalen Weissheimer, ficou em segundo lugar, e em terceiro, a EMEF São Jorge. Ao todo seis escolas participaram da competição, com alunos nascidos em 2004 e 2005.

EE Ayrton Senna vence a 9ª Copa Eja Voleibol Misto

No dia 14 de novembro, terça-feira, aconteceu a disputa da final da 9ª Copa Eja Voleibol Misto, no Ginásio Municipal, com a participação de três escolas, com alunos nascidos até 2002. A EE Ayrton Senna da Silva foi a campeã da competição, seguida pela vice- campeã EE Isabel de Espanha, e pela EMEF Luciana de Abreu que ficou em 3º lugar.

20º JIMV Final Futebol de Campo Mirim Feminino

Na terça-feira, dia 14, foi disputada a final do Futebol de Campo Mirim Feminino, no Campo do Tamoio, onde seis escolas, com alunos nascidos em 2004 e 2005, participaram. O título de campeã ficou com a EMEF Luciana de Abreu, o de vice-campeã com a EMEF Alberto Pasqualini, e a EMEF São Jorge ficou em terceiro lugar.