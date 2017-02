Estacionamento Rotativo oferece novas vagas no Centro de Viamão

Desde a última quarta-feira (1º/02), 65 novas vagas do Estacionamento Rotativo começaram a operar no Centro de Viamão. As novas vagas estão distribuídas em três ruas: Jorge Calil Flores; rua Américo Vespúcio Cabral (no trecho compreendido entre a ERS-040 e Francisco Carvalho da Cunha); e Rua Alcebíades Azeredo dos Santos (entre a Luis Rosseti e Marechal Deodoro). Esta é a segunda ampliação do sistema, que agora passa a contar com 951 vagas.

O Estacionamento Rotativo foi implantado em março de 2015, para disciplinar o uso do espaço público com o compartilhamento das vagas. O principal objetivo da instalação do estacionamento rotativo é democratizar o espaço público em trechos que possuem características comerciais, demandando uma rotatividade de vagas de estacionamento, principalmente para clientes dos comércios.

Confirme o horário de funcionamento do Estacionamento Rotativo:

O horário de estacionamento na “Área Azul” corresponde o período das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas, aos sábados. Domingos e feriados e demais dias nos horários não delimitados o usuário do sistema rotativo fica isento do pagamento do estacionamento.

Confira os valores das tarifas:

- 30 minutos: R$ 0,75

- 60 minutos: R$ 1,50

- 90 minutos: R$ 2,25