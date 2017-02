Estreia do Inter escancara a necessidade de ‘titulares’ para o time de Zago

(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA, JORNALISTA)>>>

Rola a pelota

O empate do Internacional contra o Veranópolis, na serra, marcou o início do árduo ano vermelho e branco. A reestreia de D’Alessandro, de boa e regular atuação, surgiu como um alento aos torcedores. Fora isso, alguns problemas de 2016 insistem em atormentar os alvirrubros, principalmente a ausência de ‘titulares’ para preencher as lacunas técnicas do time. No mínimo um zagueiro com Z maiúsculo precisa desembarcar no Beira-Rio para fazer dupla com Ernando. Na meia-cancha, procura-se um volante para fazer dobrada com Rodrigo Dourado. Pelos flancos, no mínimo mais um extrema para ampliar o repertório do time. Se viesse um camisa 9, também seria muito bem-vindo. No aspecto tático, alguns também ajustes se impõem. Enfim…

Resumo da ópera

Em que pese ter sido apenas a estreia, ficou escancarado o tamanho dos desafios à espera de Antônio Carlos Zago. Principalmente pela ausência de um legado minimamente aproveitável: há dois anos, com raras jornadas de exceção, o Internacional não sabe o que jogar futebol de alto nível.

No papel

Taticamente disposto no ‘brasileiríssimo’ 4-4-2, os setores do time ‘pouco dialogaram’, fazendo com que defensores, meias e atacantes vivessem em guetos separados. Na etapa final, sobretudo pelo ingresso de Nico López e pela movimentação de Roberson à direita, o problema foi amenizado. Tendo D’Alessandro como centro-técnico completando a triangulação. No lado oposto, porém, desde a saída do jovem Diego, lesionado, ainda na primeira etapa, o time inexistiu ofensivamente - aliás, o goleiro Reinaldo deveria ter sido expulso, no mínimo. Tímidos, o lateral-esquerdo Uendel e, sobretudo, Andrigo, foram determinantes para a escassez ofensiva. Em tempo: incompreensível a escolha de Andrigo em detrimento de Seijás para ingressar no time após a lesão do até então destacado Diego, de forte presença pela extrema canhota.

Ajustes

Defensivamente, o Inter se defendeu em duas linhas e mostrou evolução na compactação (proximidade dos setores) se comparado com a última temporada. O problema é que D’Ale, jogando à direita, se sacrifica muito defensivamente ao fechar setor e ‘acompanhar’ o lateral rival. Zago precisa rever a situação, sob pena do capitão não aguentar a sequência de jogos. Os treinamentos iniciais, quando o time esboçou formação no 4-2-3-1 com Diego à direita, D’Ale centralizado e Seijás no flanco oposto surgem como inspiração promissora. Com Nico López e Roberson ― de boa estreia, principalmente no segundo tempo ― alternado a posição entre extrema (ponta) e centroavante ― se Diego seguir fora da equipe.

Miolo de zaga

É preciso paciência com os jovens atletas, mas o zagueiro Eduardo novamente sucumbiu. Aliás, o camisa 30 nas poucas oportunidades que teve literalmente não justificou a titularidade ― com direito a pênalti infantil contra o Botafogo na reta final do brasileirão passado. A única jornada satisfatória do defensor, até agora, foi na estreia de Roth, ano passado, contra a Chape na Arena Condá. Em tempo: atuando improvisado como lateral-direito. Pelos zagueiros disponíveis no elenco ― Klaus e Neris, além de Eduardo ― Paulão ainda é o mais capacitado ou ‘menos pior’ como queiram. Mas é claro que no ‘mundo perfeito’ é mais do que preciso a contratação de um zagueiro que seja unanimidade, repetimos! Aliás, é boa a fama do jovem Léo Ortiz, recém egresso da base e filho do ex-pivô multicampeão no futsal, pelas bandas da Padre Cacique.

Cabeça de área

O melhor momento de Rodrigo Dourado foi justamente quando ascendeu aos titulares. À época, o camisa 13 era tipicamente um primeiro volante, tendo ao lado o chileno Charles Aránguiz. Bingo! Sem um segundo homem de meio que tenha destaque na saída de jogo, o Inter se encaixota e torna a transição caótica. Sem a figura de um camisa 8, contra o VEC, Dourado se aventurou poucas vezes ao ataque, mas logrou êxito: com direito a bonito gol de cabeça. Para o futuro, Fernando Bob tende a perder espaço. Se for para ter Dourado mais solto, Anselmo surge como candidato ao lado dele. Se quiser ousar, Zago pode testar Seijás na função em atuou nas últimas aparições que teve pela seleção: como segundo homem pela esquerda. O jovem Charles e ex-Galo Eduardo Henrique também postulam a vaga.

Extracampo

Novamente os torcedores foram manchetes negativas. Enquanto os clubes não forem punidos severamente com perdas de campo, por exemplo, a barbárie seguirá ‘fazendo escola’ nas arquibancadas.

Futuro

Se levarmos em conta apenas os primeiros 18 dias de treinamento, a estreia no Gauchão não foi das piores e teve a grata surpresa da ‘bola um pouco mais no chão’ que nas últimas temporadas. Tendo como parâmetro os dois jogos-treinos, mais a estreia, o futuro colorado pode e deve passar pelo 4-2-3-1 com suas singelas mutações. Vamos ao pitaco: Danilo Fernandes; Ceará; Klaus (ou Neris), Ernando e Uendel; Dourado e Seijás; Diego; D’Alessandro e Roberson; Nico López.

Foto: Internacional oficial