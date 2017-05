Faleceu Antomar Rocha

Viamão perdeu um dos mais importantes desportistas de sua história. Faleceu aos 87 anos, Antomar Rocha, o “Sabugo”, ex-atleta e dirigente do Tamoio. Também foi supervisor das categorias de base do Grêmio, proporcionando oportunidade na equipe da capital para cententas de garotos de Viamão. Antomar foi responsável pela ida de Paulo Roberto Costa do Tamoio ao tricolor, onde sagrou-se Campeão Mundial posteriormente pelo profissional.

O velório de Antomar Rocha ocorreu na Capela 3 do Cemitério Parque Saint Hilaire, na terça-feira, dia 23 de maio.