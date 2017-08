(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

FALTA COMPETÊNCIA ===

Admiramos quando um cidadão, ou uma cidadã, se destaca na sociedade através de sua sapiência, com a sua sabedoria das coisas que dizem respeito à comunidade, capacidade de empreendedorismo, sua visão e ações que miram o futuro. Uma pessoa que se torna simpática e sua fala é aceita sem restrições.

Um cidadão, ou uma cidadã, com este perfil, tem logo cobiça de partidos políticos para fazer parte de suas fileiras. A maioria não quer saber disso, afasta-se logo. Mas aquele, e aquela, que aceita passa a ser pensado como o candidato prioritário. Uma vez aceito, unem-se vários outros partidos interessados numa casquinha. Uma vez eleito, o cidadão, ou cidadã, vai para o comando do governo. Seja nacional, estadual ou municipal.

Abre o leque das atividades que pretende introduzir no presente para tornar um país, um estado ou um município próspero no futuro. Para isso usa sua sapiência, sua sabedoria, sua capacidade de empreendimento, abre sua visão e conclama para a ação. Mas aí esbarra na tal de coligação partidária. Surgem as indicações para ministros, secretários, assessores, diretores, etc., que vêm dos partidos amigos ávidos pela casquinha. Desilusão. A maioria (grande) dos indicados não têm a capacidade de acompanhar as ações. São incompetentes ou são manobrados pelos caciques de seu partido, que pensa ter apenas um gabinete com assessores. Esse tipo de coisa alimenta a corrupção e, logo em seguida, a picuinha entre os partidos para ali adiante tomar o poder. Ou seja, um partido busca sempre fu…zilar o outro.

Hoje nós vemos hospitais sem leitos, fechando setores, suspendendo atendimentos. Penitenciárias estão superlotadas, totalmente depredadas, mal policiadas. O crime cresce e a construção de novos presídios anda como lesma. A educação pública necessita de urgentes medidas de aperfeiçoamento, de prédios decentes. Só para citar estes três tópicos. O que vemos é falta de competência.

Isso não precisava estar acontecendo, se lá atrás houvesse a escolha de competentes, com visão, com sapiência, com sabedoria e com olhar no futuro. Então, se esse quadro hoje é o mesmo, imaginem o que será da saúde, das prisões, das escolas daqui a cinquenta anos?…

Precisamos de competência! Façam política (limpa) mas não esqueçam de olhar para a frente.

OLHA SÓ!

1>>> O PMDB fará congresso nacional com o objetivo de apreciar e votar uma sugestão (da maioria mandatária) de mudança do nomes do partido. Será no mês que vem. Se aprovado, passará a ser MDB, como lá nos anos 1960, Movimento Democrático Brasileiro. Já elevou-se um zum-zum de que a oposição prepara a (re)criação da Arena… Não! Retrógrados botocudos.

2>>> O salário-mínimo que estava anunciado para 2018 estava na casa de R$ 979,00. Pois esta semana, numa manobra para poder ajeitar as contas do governo para o ano que vem, passa para R$ 929,00. 70 pilas a menos. Engraçado, para resolver problemas com os cofres nacionais, tiram dos pobres trabalhadores que ganham o mínimo. Por que não tocam no salário dos abonados? Garanto que não vai fazer nem cosquinha.

3>>> Há pessoas que possuem diabetes e estão, a pedido médico, checando seus níveis de glicose no sangue. O método mais comum de verificação é furar o dedo, coletar uma gota de sangue e colocá-la em uma tira de teste. Surge uma inovação por parte de pesquisadores de uma universidade norte-americana que promete mais estilo e menos dor. É uma tinta para tatuagem que contém substâncias químicas capazes de detectar níveis de açúcar, sódio e pH do sangue. Quando os níveis forem alterados, os desenhos da tatuagem mudam de cor. Ainda em teste.

A CASA NOVA

Levou algum tempo, bem longo, o trabalho de reforma do prédio do antigo Fórum, no centro da cidade, para uso da Secretaria Estadual de Segurança. Depois, levou algum tempo, bem longo, para as devidas adaptações àquilo que estava sendo preparado. E depois, mais algum tempo para ser mobiliado e preparado para as condições técnicas para atender as demandas que os sérvios ali realizados necessitam.

Pronto. Segundo as informações e as primeiras peças ali instaladas, o prédio abrigaria a DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) e a Delegacia Especializada da Mulher. Foi preparado o espaço externo na rua Coronel Mário Antunes da Veiga, Largo Antônio Curtis Giordani, e regulamentado o trânsito e o estacionamento naquela área, dando prioridade às viaturas policiais e aos carros dos servidores da Segurança. Serviço excelente, aplaudido.

Esta semana foram implantadas, na frente do prédio, com destaque as peças indicativas dos departamentos da Secretaria de Segurança ali instalados. Belas torres metálicas dando ampla visão das insígnias policiais civis. Estão ali: DPPA e Delegacia da Mulher, mas ao lado está ali uma terceira placa: 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Ficou-se sabendo, então, que as conversações, então tratadas nos bastidores, afinal veio à tona. A 1ª DP, então, sai das margens da ERS 040 e vem para o centro da cidade. Deixa o local que esteve por muitos e muitos anos, num prédio que já deve estar obsoleto para as atividades e merecendo um reforma e ampliação.

Muito bem! Levanta-se a pergunta: o que a Secretaria de Segurança fará daquele prédio? Bom, surgem os primeiros comentários que haverá um acerto com a Brigada Militar e DAER para a instalação, naquele local, do pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, que está instalada na avenida Senador Salgado Filho (zona urbana da ERS 040) há algum tempo em terreno – segundo sabe-se – cedido pelo Instituto Marista Nossa Senhora das Graças.

Pode-se dizer que é uma boa ideia, salvo algum contratempo que possa surgir com relação a adaptações e posições técnicas. É bom que se saiba, a título de informação, que ali na ERS 040, quilômetro 11, logo após a intersecção com a ERS 118, ao lado do Residencial Fiúza, há um terreno que deve (ainda) ser da Polícia Rodoviária Estadual, desde 1985, 86, inclusive naquela época sendo lançada a pedra fundamental do novo Posto da Polícia Rodoviária.

Vamos aguardar! Como estamos aguardando a duplicação da ERS 040 e o viaduto na intersecção da ERS 118. Há anos…