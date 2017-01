(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES-MÉDICO)>>>>>

FAXINA MORAL ====

Há poucos dias, em conversa com um amigo com o qual estou tentando acabar com alguns problemas, os quais, resolvidos, poderão trazer um benefício coletivo. Disse a ele que o estava ajudando porque era para ele. Então o amigo me respondeu, um pouco desgostoso: “Nada disso, estamos fazendo isso para o bem comum”.

Percebi que havia sido mal entendido e expliquei: “Ajudo porque é para ti, pois sei que és sério e dedicado ao bem comum. Não é um favor pessoal, é uma ação motivada por apreciar muito teu caráter e tua dedicação para com a comunidade”.

Ouvi dele então uma frase fundamental: “Hoje em dia está se criando mais espaço para os homens de bem, pois esses pilantras que andam por aí sabem que se fizerem sujeira, vai sobrar para eles”.

Os fatos que são diariamente revelados demonstram que os poderosos e impunes estão com seus dias contados. As instituições estão se fortalecendo e sedimentando suas bases. Não vamos mais crer em um Messias que vai surgir, vamos apostar em pessoas que desejam a mudança, que estejam dispostas a trabalhar para o crescimento da sociedade. Assim, vamos passar a construir uma verdade nova que vai resultar nesta faxina moral. Faxina que começou de forma lenta já no governo destituído de Collor, teve um reforço com outros acontecimentos, mas encontra na Lava Jato um marco de mudança, verdadeiro esteio de alteração dos rumos de nossa política. Esta operação iniciou com a investigação de crimes de lavagem de recursos relacionados ao ex-deputado federal José Janene, em Londrina, no Paraná, em 2009. Além do ex-deputado, estavam envolvidos nos crimes os doleiros Alberto Youssef e Carlos Habib Chater.

São sete anos e as coisas recém começaram. Vamos adiante que esta faxina vai longe.

Somos testemunhas da história e os atores fundamentais na hora de votarmos.