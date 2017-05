Feira das Flores de viamão “debuta” e chega à 15ª edição

Já iniciou a contagem regressiva para a 15ª edição da Feira das Flores de Viamão. O evento vai acontecer de 12 a 14 de maio, na Praça Cônego Bernardo Machado – em frente à Igreja Matriz. Por anteceder o Dia das Mães, a organização espera receber grande público para prestigiar a Feira, que vai oferecer opções para aqueles que buscam um presente diferenciado. No local, serão comercializadas flores, arranjos, vasos com plantas e além disso, reunirá uma extensa programação cultural, bem como a participação de Food Trucks com variada oferta de refeições e lanches. Neste ano, o evento traz o slogan “15 anos colorindo a cidade!”.

A Feira também reúne uma programação especial que contará com apresentações de dança e de música, exposição fotográfica, brinquedos infantis, concurso para a escolha da Rainha e a Princesa do evento, exposição de veículos antigos, entre outras atividades. A Feira inicia no dia 12 de maio (sexta-feira), a partir das 9h, e segue até domingo (dia 14/05). Na sexta e no sábado (12 e 13/05), o evento estará aberto ao público das 9 às 22h e, no domingo (14/05), funcionará até às 13 horas.