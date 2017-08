(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)====

FELICIDADE===

Manuseando o controle da TV, trocando de canal em busca de alguma novidade, apareceu na tela o filme “A felicidade não se compra”. Antiga obra de Frank Capra estrelada por James Stewart. É a história de um homem que, falido, resolve se matar. No entanto, em meio a este delírio, ele é abordado por um anjo que tenta tirá-lo daquela ideia. O anjo ponderava que se ele – o suicida – não existisse a vida de muitas pessoas de seu relacionamento seria muito diferente.

Vou divagar no assunto. A verdade é que, muitas vezes, nós modificamos a vida daqueles que estão a nossa volta. E nem percebemos isso. Lá atrás, quando adolescentes, conhecemos uma e outra pessoa que, sem perceberem – nós também – passam a ser fundamentais para o que hoje somos na vida. Muitas dessas pessoas se vão sem saber daquilo tudo que nos fizeram de bem. E com rara felicidade muitas vezes lembramos dessas pessoas, mas não temos mais a oportunidade de dizer-lhes o quanto lhes devemos.

Então, antes que tudo viaje para a eternidade, é necessário que reconheçamos que a nossa felicidade tem muito a ver com aqueles que nos rodeiam e que merecem um beijo e um abraço. Não é pagamento, pois felicidade não se compra. É apenas um reconhecimento de amor e carinho.

NOTÍCIA

A Comissão de Finanças e Tributações da Câmara dos Deputados aprovou PL que determina ao Conselho Monetário Nacional instituir diferenciação de tamanhos das cédulas e das moedas, com adoção de elementos de identificação tátil, como o Braile. Com isso vai facilitar a identificação do dinheiro por parte de pessoas com algum tipo de deficiência visual. O projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a votação final será em plenário.

PENSAMENTO

“Tempestades vêm e são tão pessoais que parecem saber seu endereço e ter a chave da sua casa”. (Jesse Jackson)

CURIOSIDADE

Coisas estranhas passam pelos nossos olhos e chamam a atenção por chegar às raias da imbecilidade. Se verdadeiras ou não, ao menos são levadas ao conhecimento geral. Como este classificado publicado num jornal de uma cidadezinha num país da América do Sul: “Alugo o banheiro do meu apartamento. O inquilino quando estiver em casa deve permanecer no banheiro, mas tem que sair de lá quando eu precisar usá-lo. Não me sinto à vontade com um estranho andando pela casa”.

PIADA

Para serenar nosso ânimo assolado pela quantidade de notícias ruins, deixo com vocês uma piada esperando que ela arranque seus risos.

Mendigo vem andando pela rua no meio da tarde, louco de fome e sede acumuladas durante um dia sem esmola. Depara-se com um restaurante cujo nome é “São Jorge e o Dragão”. As portas estavam fechadas. Ele bate insistentemente. Até que uma mulher vem atendê-lo:

- O que tu quer, mendigo? Não vê que tá fechado! Vai te ralar, tá!. Anda senão te dou um pontapé!… – e bateu a porta.

O mendigo deu meia-volta e andou mais dez minutos ao redor da quadra. Voltou ao mesmo restaurante. Bateu na porta. E lá veio a mulher:

- Tu outra vez?

- Calma, calma! Eu só quero saber se o São Jorge pode me atender?…

DESCARTE CORRETO

São várias as oportunidades em que moradores da nossa cidade procuram o CR para informar que fizeram denúncias a respeito de descartes de objetos eletrônicos em locais públicos, não aceitáveis e nem permitidos.

Nossos colaboradores andando por diversas ruas e estradas do município fizeram a mesma constatação. Num canto de muro numa calçada e na beirada de artérias em meio a baixa vegetação, seguidamente são encontrados este tipo de “lixo”. O relato é de computadores, mouses, teclados, impressoras, aparelhos de TVs, baterias, pilhas, CDs e DVDs, controles remotos e até câmeras fotográficos além de fios. Sem falar em carcaças e drives e, também, aparelhos eletrodomésticos como batedeiras, liquidificadores e até fornos micro-ondas.

O descarte destes objetos, como é do conhecimento geral, tem algumas regras a serem seguidas. Há, inclusive, entidades, empresas e também escolas, que se ocupam do recolhimento dos mesmos para darem o destino final adequado e/ou para aproveitamento de algumas peças que servirão para dar funcionamento a aparelhos avariados mas que ainda podem ser usados. Mas jamais eles podem ser largados num canto qualquer ao ar livre.

Algumas vezes são equipamentos ainda em condições de uso, outros já são sucatas. Este tipo de descarte é incorreto e tem outro detalhe de grande perigo: se estes objetos sofrerem queima podem desprender toxinas prejudiciais à qualidade do ar e à saúde humana.

Fica então, novamente, o alerta: para garantir que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente é importante descartar corretamente os seus equipamentos.

Quando os equipamentos apresentam boas condições de uso podem ser muito interessantes para instituições sociais ou mesmo para pessoas que não tenham condições de adquirir aparelhos novos. Não contamine o meio ambiente e ajude quem precisa.

Desde 2010 está em vigor a Lei 12.035, instituidora da política nacional de resíduos sólidos, que estrutura o sistema de logística reversa para produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Portanto, é obrigação o descarte correto.

Em Viamão, maiores informações podem ser obtidos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou contato pelo fone 3492.7600.