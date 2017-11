(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>>

FILHOS DO AMANHÃ ===

A proposta é construir o futuro e a ação é ignorar o amanhã. Somos os mesmos que sonham em deixar um legado de coisas boas para os que estão por vir e que, também, agem para tirar o máximo de proveito de recursos da natureza nos dias de hoje, de forma que parece que não haverá um amanhã.

Muitos se preocupam sobre o que vai ocorrer com as gerações futuras, externam seus sentimentos e exprimem suas ansiedades em um cenário de desolação com relação ao futuro. Porém esquecem que este planeta, por nós habitado, sofreu suas maiores transformações em grandes espaços de tempo e que a humanidade em curto prazo (cem anos) modificou completamente o perfil da vida que levávamos, e da vida que levamos, aumentando o tempo de vida e melhorando em muito as condições com as quais vivemos hoje.

Dalai Lama disse: “Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”. Com base nessa visão é que espero que deixemos de imaginar o amanhã trágico, vivendo o hoje com inspiração e criatividade.

O nosso tempo por aqui chega a um momento em que se esgota, vamos adiante romper a barreira do desconhecido e, despidos de nossas vestes materiais, rumaremos por terrenos e dimensões que são mistérios. Porém por aqui ficaremos por um tempo na memória de alguns e, quem sabe, na edificação de um futuro que deixaremos de herança, sabendo que para assim acontecer é fundamental que vivamos o hoje de forma a preservar o futuro e saber como construí-lo.

Viva o hoje e construa o amanhã.

