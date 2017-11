FINAIS DOS 20º JIMV

>>> A EMEF Luciana de Abreu venceu a final do Basquetebol Infantil Feminino dos 20º JIMV. A final contou com a participação de cinco escolas e foi realizada na manhã da última quarta-feira, dia 1º de novembro, no Ginásio Municipal. A EMEF São Jorge ficou com o segundo lugar e a EMEF Humberto de Campos, em terceiro.

>>> A EMEF Araçá venceu na última sexta-feira, 27 de outubro, a final do Voleibol Mirim Masculino no 20º JIMV. A partida final aconteceu no Ginásio Municipal e contou com a participação de cinco escolas. O segundo lugar ficou com a EMEF Getúlio Vargas. A terceira colocação foi garantida pela EMEF Luciana de Abreu.

>>> A partida final do Handebol Mirim Masculino dos 20º JIMV foi realizada na última segunda-feira, dia 30 de outubro, no Ginásio Municipal. Participaram da final oito escolas. A EMEF Luciana de Abreu venceu a modalidade. O segundo lugar ficou com a EMEF Araçá. Já, a terceira colocação foi para a EMEF Celina Westphalen Weissheimer.