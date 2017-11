Na última terça-feira, dia 21, no Campo do Tamoio, foi disputada a Final do Futebol de Campo Infantil Feminino, do 20º JIMV, com a participação de seis escolas, e alunos nascidos em 2002 e 2003. A EMEF Luciana de Abreu ficou em primeiro lugar, seguida pela vice-campeã, EMEF São Jorge, e terceira colocada EMEF Alberto Pasqualini.