Final Futsal Pré-mirim Masculino foi decidido dia 13

Quem pensa que os Jogos Interescolares de Viamão (JIMV) é só para a gurizada grande se engana. Os pequenos estão dando um show nos jogos. Na sexta-feira, dia 13 de Outubro, no Ginásio Municipal ocorreu a final do Futsal Pré-mirim Masculino, do JIMVINHO. Esta modalidade contou com a participação de oito escolas, na categoria para alunos nascidos nos anos de 2006/2007. Quem conquistou o título de campeã foi a EMEF São Tomé, que comemorou muito a vitória. O segundo lugar foi para a EMEF Anita Garibaldi e o terceiro lugar foi conquistado pela EMEF São Jorge.