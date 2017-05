Em concorrido evento realizado na noite do dia 17 de maio, no Clube dos Casados, a Fitomisturas – Farmácia de Manipulação comemorou seus 15 anos de atividades em Viamão. As sócias da empresa Laureci Goulart, Angelita Fraga e Cláudia Correa receberam os convidados para um coquetel e palestra do nutricionista e farmacêutico bioquímico Gabriel de Carvalho, sobre o tema “Verdades e Mitos sobre Alimentação e Suplementação.