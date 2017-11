(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

FOBIA, FILIA E APOLOGIA ===

Hoje temos uma desesperada necessidade de usar a palavra fobia com o significado de aversão; o outro significado é medo de algo, parece que termos uma posição discordante, ou não termos afinidade (filia) com uma determinada forma de ser agir ou pensar, o que já nos coloca na posição de fóbicos e em nada podemos discordar ou comentar uma visão com nossos critérios estruturados em valores de uma sociedade que respeita normas e regras que são parte de nosso convívio e nos acompanham desde o momento que o ser humano, como um animal gregário, convive em comunidades desenvolvendo suas normas e costumes.

Algumas regras de convívio são fundamentais. Respeitá-las e ter definições de comportamento dentro de um padrão estruturado, bem como ser ético e agir preservando princípios de moralidade é fundamental, temos ao longo da história da humanidade muito que pensar sobre moral, como dizia o pensador do século dezoito Imanuel Kant: “A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade”.

O conceito de moral diz: é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Sendo que devemos respeitar o mundo em que vivemos, conviver com as diversidades, mas não aceitar pacificamente a apologia a hábitos que são agressivos aos outros e quando cometidos publicamente são considerados crimes (Art. 233 do Código Penal- Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa).

Minha maior preocupação é que defensores radicais da destruição dos atos de bom convívio de uma sociedade estão agindo impunemente e buscando apoio midiático. Vamos nos preocupar em resgatar o mínimo nas regras de bom convívio.