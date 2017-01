(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

FORMIGAS

Conversando com um velho amigo (não amigo velho), de bom conhecimento comunitário e estudioso das coisas da política, passamos a fazer uma análise de como se desenvolvem as administrações públicas nas diversas escalas hierárquicas. No País, nos Estados e nos Municípios.

Não é segredo o fato de que os governantes são eleitos como o nome principal de uma coligação. Diversos partidos se juntam a formam um bloco que leva ao poder aquele candidato que abraçaram. Lógico, mirando o futuro com relação a cargos. Num determinado momento há uma “multidão de correligionários” a espera da “boquinha”. Mas a maioria não é aquinhoada pois não há lugar para todos.

Meu amigo, então, fez uma comparação que achei engraçada, mas que tem uma lógica. Disse-me que um partido ou dois juntam-se com seus filiados para concorrerem rumo ao Executivo. Comparou este ato como se fosse a construção e a organização de uma propriedade onde passam a semear variedades de plantas. Estas que são as ideias administrativas. Ao redor da propriedade há formigueiros, partidos, que, com o crescimento das ideias, digo, das plantas, começam a liberar suas formigas para alimentarem-se, ou seja, vamos ocupar aquela propriedade onde vão nos dar alimento. Ou, como queiram, cargos.

Entendi assim, aquilo que o amigo quis dizer. As formigas estão aí em busca de uma plantinha aqui, outra acolá. Volta e meia a gente tropeça nos formigueiros, muitos desses formados por terríveis saúvas que não conseguiram chegar à plantação por falta de habilidade.

PISO

Foi liberado o novo piso do magistério. Será que o Governador do Estado vai mandar o professora buscar nas lojas de material de construção?

TATUAGEM

Democraticamente, entendo que cada um faça aquilo que bem entenda. Cada pessoa é dona de seu nariz. Assim como cada um deve ter a sua própria opinião.

Isso tudo levando-se em consideração que não haja danos físicos e morais a terceiros.

Desde que me conheço por gente, lá nos bancos escolares do então Primário, aprendi que o maior órgão do corpo humano é a pele. Apesar de admirar e até achar interessante, as tatuagens, no meu entender, danificam este importante órgão. Tão importante que o dermatologistas chamam a atenção para os cuidados com o tempo de exposição ao sol, para que a pele não sofra queimaduras e nem venha a acolher um câncer. Queimaduras provocadas diretamente pelo fogo, então, são irrecuperáveis.

Mas, casa um faz da sua pele o que quiser. Tem gente que tem tatuagem dos pés à cabeça e até nas partes íntimas, não mostráveis em público.

E se cada um usa sua pele como quer, não entendi por que os bombeiros estão proibindo os salva-vidas de mostrarem tatuagens quando em serviço nas guaridas à beira do mar, dos rios e das lagoas. Se o cidadão, salva-vidas, é competente no desempenho de suas tarefas, o que tem a ver a tatuagem?

Assim como acho que a tatuagem prejudica a pele, não entendo por que os bombeiros impedem o trabalho de alguém tatuado.

PALAVRAS

“O nome que damos às coisas é apenas um identificador sem maior importância. O que importa é nosso olhar e nosso foco”. (Nartha Medeiros-Escritora)

“Para a maioria dos homens, a experiência é como a luz na popa de um navio que só ilumina o caminho já percorrido”. (Samuel Taylor Coleridge – Escritor)

“A única cura eficaz que conheço contra estupidez e boçalidade é a educação. No sentido mais amplo da palavra”. (Cora Rónai – Jornalista)

URGÊNCIA É A EXIGÊNCIA DE HOJE

Ao longo dos seus quase 200 anos como República, o Brasil venceu desafios. A confirmação da territorialidade, o aparelhamento de Estado, a consolidação da economia, etc. No século passado, terminada a Ditadura, o país começou a construir a democracia, dita liberal, a qual já passou por dois processos de impeachment. Redemocratizado, venceu o processo de hiperinflação que impedia o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Estes problema sempre foram resolvidos com um consenso nacional, mesmo com empurras daqui e de acolá.

Hoje, o desafio a ser enfrentado é a violência e a falta de uma política eficaz de segurança pública. Um desafio que afronta são o desafio a sociedade e o Estado. Necessário se torena um novo consenso para que não haja retrocesso. Segundo dados, temos mais de 50 mil assassinatos todos os anos. A sociedade está chocada e, ao mesmo tempo, anestesiada vê as sequências de horror nas cadeias de diversos estados brasileiros.

O Brasil venceu muitos desafios, mas agora está frente a violência que mostra haver uma falha estrutural do Estado no combate a tal epidemia. Isso conseguirá com debate sobre descriminação das drogas, de nova política penitenciária de ressocialização, da aplicação de fato da execução penal, com um não a aplicação de penas de restrição à liberdade.

É hora da retomada dos territórios hoje à margem da soberania do Estado por meio da entrada não só da Polícia mas, também, com Educação, Saúde e Cultura. Isso é urgente para se superar o problema em sua totalidade. Está na hora de nova ação necessariamente integrada ou então nos restará uma involução que pode perigosamente ameaçar a Nação e a integridade do Estado Brasileiro.

FORMATURA, POSSE E SAÍDA

>>>> A noite de sexta-feira, dia 13, foi de extrema alegria para a nossa família. Na PUC estivemos acompanhando a solenidade de formatura como Bacharel em Comunicação Social-Jornalismo, da Faculdade dos Meios de Comunicação Social-Famecos, do Lucas Borba dos Santos, neto mais velho meu e da Maria Helena, filho do Henrique. Encheu-me o coração de orgulho e emoção o momento em que fui chamado para entregar-lhe o diploma. É um dos tantos lapsos da vida em que as lágrimas e os sentimentos de amor e carinho afloram no beijo, no abraço e nas palavras.

Lucas, que tenhas muito sucesso na carreira que abraças, a qual já exerces com zelo e profissionalismo.

>>>> Na mesma noite, 13, tomou posse como presidente do Sindicato Rural de Viamão, o empresário e ruralista Roberto Canquerini. Não estive presente na confraternização e ato solene, mas Beto esteve cercado de companheiros associados do Sindicato, autoridades e amigos, dando-lhe toda a atenção no importante momento da posse.

Beto, receba meu abraço e votos de uma ótima gestão a frente desta reconhecida entidade viamonense.

>>>> Dia 18, deixou o comando geral da Brigada Militar o Cel. Alfeu Freitas Moreira. Aposentou-se por força regimentar mas, com certeza, pela sua vitalidade continuará numa vida profissional ativa em outros caminhos a serviço da comunidade, ação que sempre soube desempenhar.

Coronel Alfeu, agradeço a amizade dispensada e receba meu abraço e cumprimentos pelo excelente trabalho realizado.

PARTIDO VERDE

Acabo de receber a informação de que a executiva municipal do Partido Verde, em Viamão, foi destituída por intervenção da executiva estadual. Foi indicado para assumir a presidência intervencionista Luciano Goldenberg, Secretário de Organização e Administração do PV-RS, que montará uma equipe para dirigir o partido por tempo indeterminado.

BOM DIA!

Diversas pessoas contam-me que durante suas andanças pelos mais diversos locais, constatam a falta de recíproca aos cumprimentos. Em determinados recintos, ao darem bom-dia, boa-tarde, olá…., recebem de volta o silêncio, cabeças baixas e fisionomias de desagrado.

Isso é muito constrangedor, mesmo. Ao cumprimentarmos alguém espera-se a volta em forma de saudação.

Lembro-me de uma história que ouvi, faz anos. Conta o que aconteceu com o funcionário de limpeza de um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro do gelo. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu pois todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Estava muitas horas preso, já debilitado com a temperatura insuportável, quando de repente a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: Por que foi abrir a porta da câmara se isto não fazia parte da sua rotina de trabalho? Então ele explicou:

- Trabalho nesta empresa há 35 anos, centenas de empregados entram e saem aqui todos os dias e este funcionário é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã ele me disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo. Por isto o procurei e o encontrei.

Cabem duas perguntas: Você, leitor, seria salvo? Você, leitor, salvaria o colega?

DESCONTRAINDO

Para este momento de crise financeira por que passamos, deixo uma piada que serve para descontrair, por ser inerente.

“O empregado vai pedir ao chefe um aumento de salário:

- Acho bom o senhor me promover. Tem muitas e muitas empresas me procurando diariamente…

- É mesmo? – pergunta o chefe, complementando: – Quais são estas empresas?

- A CEEE, a Corsan, a OI, o escritório de cobranças ligado ao SPC…

CUIDADOS COM A SAÚDE

Com as altas temperaturas de verão, as pessoas devem estar atentas para tirar um bom proveito das delícias da estação durante as férias.

Segundo especialistas da área da saúde, neste período é frequente o surgimento de problemas como desidratação, queimaduras do sol e intoxicação alimentar. Sendo assim, alguns cuidados são necessários para que as férias não se transformem em um pesadelo.

O aconselhamento é beber bastante água, principalmente em momentos de exposição ao sol, para que haja bom funcionamento do intestino, para evitar câimbras, para manter boa temperatura do corpo, além da pressão sanguínea estável.

Outras bebidas ricas em nutrientes são recomendáveis para repor os sais minerais. Aí estão os sucos naturais. Cuidado: bebidas alcoólicas e com grande quantidade de açúcar, como refrigerantes e sucos industrializados, realizam o efeito contrário, aumentando a sensação de sede. Evitem alimentos que estejam expostos a altas temperaturas. Guloseimas na beira da praia, por exemplo.

A maior incidência de câncer no Brasil é o de pele. De acordo com o estudo, a maioria dos casos ocorrem pela irradiação solar. É imprescindível usar o filtro e ter cuidado nas horas de exposição ao sol. Banhos de mar ou piscina devem ser feitos antes das onze da manhã e após às quatro da tarde, horários em que a radiação solar está mais fraca. O uso de protetor solar é imprescindível para evitar envelhecimento precoce da pele e ter uma vida mais saudável.

Quem está na cidade deve dar preferência ao uso de roupas de cores claras e de algodão. A utilização de hidratantes também é importante para evitar o ressecamento da pele, que acaba perdendo nutrição por causa das altas temperaturas e pelo contato frequente com o sol.

Aproveitem a natureza em parques e praias, mas cuidem da saúde.