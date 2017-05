Fúria lidera Grupo 1 da Copa Paulo Brito

A primeira fase da Copa Paulo Brito de Futsal vai avançando, e o grupo 1 do torneio vem se destacando pelo enorme equilíbrio das equipes. A liderança é da equipe do Fúria, com 10 pontos, seguido por Malta com 7 e a terceira posição é dividida entre Malta e Ajax também com 7 pontos.

No grupo 2 a equipe do Boca Júnior MDC continua sendo o destaque até agora, com 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou. Ela lidera o Grupo 2 com 12 pontos, seguida por Bebeu deu Nisso com 9, Vidraçaria Lima e Atlético Cobreloa empatados com 6 pontos em terceiro.

Neste sábado, 6 de maio, mais uma rodada aconteceu no Ginásio Pedralli na parada 39.

Confira os resultados:

n Malta F.C 3 x 6 Inova

n Ajax Master 3 x 3 Atlético Cobreloa

n Bebeu Deu Nisso 3 x 7 Mônaco Futsal

n União da Vila 3 x 4 Fúria F.C