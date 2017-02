Fusão entre programas amplia atendimento à infância em Viamão

A Prefeitura está com as inscrições do processo seletivo para contratação de estagiários visitadores para o atendimento às famílias, que são realizados por equipes de estudantes das áreas de Saúde, Educação e Serviço Social.

Viamão aderiu ao programa federal Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse Programa tem a metodologia muito semelhante ao Primeira Infância Melhor (PIM), instituído há 13 anos no Rio Grande do Sul, pelo então secretário da Saúde e atual ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O Criança Feliz apoiará, inicialmente, os programas de desenvolvimento integral na primeira infância já existentes no país, como é o caso de Viamão, que conta com o PIM, desde 2013, e que tem como principal objetivo atenção à crianças na primeira infância considerando sua família, território e seu contexto de vida, buscando a estimulação precoce para o desenvolvimento de habilidades e competências nos primeiros anos de vida.

Na prática em Viamão, a adesão ao Criança Feliz significa a ampliação do atendimento e da intenção das ações que hoje são realizadas pelo PIM, uma vez que haverá uma fusão dos dois programas, passando a se chamar Criança Feliz/PIM. O público-alvo será de gestantes e crianças entre 0 e 5 anos beneficiárias do Bolsa Família ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), ou ainda que estejam em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações desenvolvidas estão visitas domiciliares de orientação às famílias sobre iniciativas que contribuem para o desenvolvimento dos filhos.

O PIM de Viamão foi uma das referências para o programa Criança Feliz: Em agosto de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu a visita de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que vieram conhecer a experiência de Viamão na gestão do PIM, contribuindo com o programa nacional que, na época, estava sendo desenhado pelo Ministério.

Criança Feliz/PIM: inscrições para vagas de estágio em Viamão

A Prefeitura de Viamão informa que estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de estagiários visitadores para o Programa Criança Feliz/PIM. Se você é estudante de curso técnico ou superior, nas áreas da saúde, educação ou assistência social, tem 18 anos e interesse em realizar estágio neste Programa, mande o seu currículo para pim.viamao@gmail.com até o dia 12 de fevereiro. O processo seletivo é realizado através da participação do candidato em uma capacitação com duração de 40 horas, que iniciará no dia 14 de fevereiro. Os selecionados atuarão em serviços comunitários, com gestantes e crianças, sendo que a carga horária de trabalho será de 30 horas semanais.