A EMEF Sargento Manoel Raymundo Soares venceu a partida final de Futebol de Campo Infantil Masculino dos 20º JIMV. O jogo foi realizado na última terça-feira, dia 31 de outubro, no Campo do Tamoio Futebol Clube, com a participação de sete escolas. O segundo lugar ficou com a EMEF Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Já a terceira colocação ficou com a EE Nísia Floresta.