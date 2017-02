Futebol de várzea é atração na Rádio Web Decau

Neste sábado dia 11 a diretoria do Reus Futebol Clube, esteve presente no programa “Agora é nós Comunidade”, apresentado pelo Líder comunitário Gerson Correa, na Rádio Web Decau, ( http://www.radiowebdecau.com), na oportunidade foi debatido entre os participantes e a audiência virtual o Futebol de Várzea de Viamão. Entre os assuntos, o que pautou a discussão durante as duas horas do programa, foi o apoio necessário para que o futebol de várzea de Viamão tenha o verdadeiro reconhecimento e o apoio que merece do poder público e a necessidade da maior organização e regularização dos clubes pelos seus dirigentes.

Durante o programa ainda foi enfatizado pelo comunicador e audiência, o trabalho social realizado pelo Reus Futebol Clube, trazendo a comunidade da Vila Esmeralda para dentro do campo, participando de atividades e proporcionando aos jovens daquela comunidade dias mais dignos e a verdadeira atenção que como cidadãos merecem.