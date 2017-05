Galera Curtição: Um projeto para quem se curte

A iniciativa tem como diferencial pedagógico, um jogo entre as escolas com a participação do público jovem escolar na faixa etária de 12 a 16 anos.

Com a presença de representantes do Governo Federal, do Governo Estadual e de autoridades municipais, a Prefeitura de Viamão, lançou no dia 4 de maio, o projeto Galera Curtição. O evento foi destinado a professores e diretores e teve a participação da Polícia Civil, Brigada Militar, OAB, vereadores, secretarias de Educação, Saúde, Cidadania e Assistência Social e Cultura.

O Galera Curtição tem por objetivo promover a discussão entre professores e alunos para a prevenção de comportamento de riscos, como ISTs/HIV, álcool, drogas, bem como discussão sobre raça/ cor/ etnia, gênero, identidade de gênero, diversidade sexual, sexualidade e bullying. O Rio Grande do Sul desponta com o maior número de casos de AIDS do Brasil e Viamão figura entre os 15 municípios com o maior número de casos de AIDS.

A iniciativa, das secretarias de Educação e da Saúde, tem como diferencial pedagógico, um jogo entre as escolas municipais e estaduais de ensino fundamental, com a participação do público jovem escolar na faixa etária de 12 a 16 anos. Ao final do jogo, as três escolas com melhor pontuação receberão prêmios. O Galera Curtição segue as diretrizes do programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) do Governo Federal. As escolas inscritas deverão participar de uma série de atividades lúdicas e educativas propostas ao longo do ano letivo de 2017, dentre elas oficinas, formações e programas de auditório, todas valendo pontos. As tarefas terão cunho educativo, cultural e recreativo, visando à promoção de saúde na comunidade local e a integração dos/as participantes de cada escola.

O prefeito André Pacheco destacou que investir na educação é investir na promoção de um futuro melhor. “As crianças e os adolescentes que hoje estão na escola, aprendendo cidadania, serão os cidadãos de amanhã. Se conseguirmos conscientizá-los agora quanto ao caminho certo a seguir, conseguiremos ressignificar suas vidas e diminuir a violência e a discriminação.” O secretário de Saúde, Luis Augusto de Carvalho, fala que a adesão ao projeto surgiu após o “#PrevençãoTôDentro, projeto desenvolvido pela Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria da Educação”.

Como participar:

n Poderá se inscrever no Projeto Galera Curtição qualquer escola da Rede Municipal e Estadual de Educação da cidade de Viamão. Cada escola deverá elencar, de acordo com seus critérios, até 100 alunos/as para participarem do projeto e estes/as devem estar matriculados/as entre os ciclos: B30 e C30 ou do 6º ao 9º ano, com idades entre 12e 16 anos;

n A escola deverá eleger quatro professores/as responsáveis pela coordenação do projeto na instituição. Estes/as professores/as serão o canal de contado da organização do projeto com a escola.

Como funciona a pontuação?

n Cada tarefa terá sua pontuação específica. Serão pontuadas todas as escolas que apresentarem as provas de cada tarefa; Em algumas tarefas as escolas que se destacarem receberão pontuação bônus;

n As tarefas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, composta de representantes da comissão organizadora e profissionais de áreas relacionadas ao tema da tarefa.

Premiação:

n Além da premiação para as escolas que apresentarem maior pontuação na apresentação do total das atividades em cada tarefa realizada, as escolas concorrerão, via sorteio, a prêmios que serão divulgados junto com a tarefa.

n 1º lugar: R$ 4.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa.

n 2º lugar: R$ 2.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa.

n 3º lugar: R$ 1.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa.