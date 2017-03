Gatos e outros bichos

(CRÔNICA DE PANO TERRA)

É sabido por todos que o mundo é dos pets. Hoje em dia as pessoas têm mais gatos e cães do que filhos e isso não é necessariamente ruim. Tem que parar um pouco da nascer gente neste planeta. Adoro aquela piada (aqui já publicada) que em 40 anos a França será islâmica, claro, o imigrante Mohamed tem 10 filhos e o “nativo” Jean Paul tem um poodle. Mas o maior crescimento exponencial é dos gatos, acredito que em função dos apartamentos cada vez menores. O mundo é dos felinos. Veja: ser chamado de elefante, rinoceronte ou baleia é sinônimo de obesidade, feiura e esculacho. Você nunca ouviu alguém dizer: “Ai, que lindo! Parece um hipopótamo”. Já ser chamado de gato, gata, é supremo elogio. Até o termo gatuno está em desuso. Foi trocado por “petralha”.

Uma mulher jacaré é um bagulho. Ser chamado de cachorro é esculhambação, de anta (me lembrei da Dilma) é sinônimo de burrice. Rato também não é elogio. “Ela é uma vaca! Pior é o marido: um boi! E o filho? Um cavalo! A nora é uma égua”! Viram? Não é fácil ser bicho não felino. Agora se disser que o homem é um leão, ele é o rei da cocada. “Come como um porco! Anda de salto, mas parece uma pata!”. É só coisa depreciativa. Porém se disser que ela é uma pantera, todo mundo olha. “O nariz dela parece um tucano! Fala como uma gralha, ri com uma hiena”. Quer ver um elogio? Ela é uma leoa para defender os filhos! Se você tem olhos de lince, enxerga bem. Já olhos de sapo…

Um dos melhores carros que existiram era o Puma. Você já viu um carro chamado orangotango? Claro que não! Guepardos correm a 120 por hora, galinhas a 17. Já a lesma, bem, é a lesma. A empresa Viamão poderia adotar essa nomenclatura. “As 10 h sai uma galinha pra a Martinica. 10 e 5 uma pra São Lucas”. Jaguar é a marca do melhor carro do mundo. Você conhece alguma montadora com nome de Sagui Motors?

Ninguém come um leão, já o leão come todo mundo. Ele não tem predador. Não existem tigres iguais, suas listas são como digitais, quero ver você diferenciar duas formigas. Na minha família tem muitas gatas, já na dos meus desafetos só tem piranhas. Já viste um gato fedorento? Não existe. Pegue um gambá para criar. Quero ver. Se bem que a Sandra cria bodes… Dos felinos só coisa boa, já dos outros bichos… Para dizer que bicho nenhum pode ser elogiado fora os felinos, tem o galo. É realmente um elogio ser chamado de galo, mas tem a franga do teu vizinho e a galinha da sua prima.

Mas até no feliz reino animal dos felinos tem machismo. A leoa é quem caça, mas antes tem que estender a roupa e lavar a louça. E o leão velho, só de boas pede: “Me traz um pernil de gnu aí leoa, não demora… E faz uns exercícios, tu tá meio gorda, tá parecendo uma orca”.