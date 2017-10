Gostosuras ou Travessuras? Senac Viamão realiza festa de Halloween

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)>>>>

Comemorado com muita tradição nos Estados Unidos, o Halloween se popularizou entre os jovens do mundo todo. O Senac Viamão não poderia ficar de fora, por isso, a escola promove uma noite repleta de gostosuras e travessuras em comemoração ao Dia das Bruxas. A festa acontece no dia 28 de outubro, das 18h às 22h, na própria unidade, localizada na Rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 154.

A festa é gratuita e destinada a alunos e convidados.Para participar, é necessário realizar inscrição prévia presencialmente no Senac Viamão ou através do telefone. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3434-0391.